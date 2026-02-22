Simplicidade e sofisticação: Cristina Ferreira brilha na gala de estreia do Secret Story

Na estreia do Secret Story 10, Cristina Ferreira voltou a captar todas as atenções com uma escolha de estilo elegante e segura. A apresentadora surgiu com um vestido comprido branco, de corte minimalista e linhas depuradas, que destacou a silhueta de forma sofisticada e sem excessos. O design, marcado pela gola subida e pela estrutura simples, transmitiu modernidade e uma elegância intemporal.

A abertura discreta na parte de trás do vestido acrescentou leveza e movimento ao visual, criando um equilíbrio subtil entre sobriedade e feminilidade. Nos acessórios, Cristina optou por um bracelete dourado marcante e sandálias no mesmo tom, detalhes que trouxeram contraste e um apontamento de glamour ao conjunto.

Com o cabelo apanhado num coque elegante e uma maquilhagem luminosa e natural, a apresentadora apresentou-se com uma imagem confiante e refinada, perfeita para dar início a mais uma edição cheia de segredos e surpresas.

