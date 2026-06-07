Uau! Cristina Ferreira aposta em vestido irreverente e rouba todas as atenções

Cristina Ferreira voltou a ser um dos grandes destaques da gala do "Secret Story – Desafio Final" deste domingo. A apresentadora da TVI surgiu em estúdio com uma escolha de moda arrojada e sofisticada, provando uma vez mais porque continua a ser uma das maiores referências de estilo da televisão portuguesa.

Para mais uma noite de emoções fortes, Cristina Ferreira apostou num vestido curto em tom castanho chocolate, uma das cores tendência da estação. A peça destacou-se sobretudo pelo impressionante trabalho de volumes na zona do decote, composto por grandes folhos estruturados que conferiram um efeito dramático e altamente elegante.

O vestido, de linhas modernas e silhueta ajustada, permitiu à comunicadora evidenciar a sua excelente forma física, enquanto as sandálias de tiras delicadas complementaram o visual de forma discreta, deixando o protagonismo totalmente entregue à criação.

Nas fotografias partilhadas nas redes sociais, Cristina Ferreira mostrou-se confiante e divertida, posando perante a câmara com a naturalidade que já habituou os seus seguidores. O penteado puxado para trás e a maquilhagem luminosa contribuíram para um resultado final harmonioso e sofisticado.

Como acontece frequentemente, os elogios não tardaram a chegar. Os fãs encheram as caixas de comentários com reações positivas, destacando a elegância, a ousadia e a capacidade da apresentadora para surpreender semana após semana com escolhas cada vez mais marcantes.

Enquanto dentro da casa mais vigiada do país os concorrentes lutam pela permanência no jogo, cá fora Cristina Ferreira continua a conquistar atenções, transformando cada gala do "Secret Story – Desafio Final" numa verdadeira passerelle de moda.

Uma coisa é certa: mais uma vez, a apresentadora não passou despercebida. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja o look impressionante.