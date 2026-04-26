Vestida para casar? O look surpreendente de Cristina Ferreira na estreia do Desafio Final

A gala de estreia de Secret Story – Desafio Final ficou marcada não só pelo arranque intenso do jogo, mas também por um dos visuais mais comentados da noite. Cristina Ferreira voltou a provar por que é uma referência de estilo em televisão, ao surgir com um look inesperado — e que faz lembrar uma noiva elegante.

A apresentadora deslumbrou com um vestido comprido em tom marfim, de corte estruturado e elegante. Sem alças e com um corpete minimalista, a peça destacava a silhueta, abrindo depois numa saia ampla e fluida que conferia movimento e imponência a cada passo. A simplicidade do design, aliada à cor suave, evocava claramente um imaginário nupcial, mas com um toque contemporâneo e sofisticado.

O visual foi complementado com acessórios discretos, deixando o protagonismo totalmente entregue ao vestido — uma escolha que reforçou a elegância e a confiança da apresentadora em palco. Mas as surpresas não ficaram por aqui.

Cristina Ferreira estreou também um novo corte de cabelo, apostando num estilo mais curto e moderno. Com ondas suaves e um comprimento acima dos ombros, o cabelo trouxe frescura ao look e acentuou ainda mais os traços do rosto. A mudança, subtil mas impactante, não passou despercebida e rapidamente gerou reações nas redes sociais.

A combinação entre o vestido de inspiração nupcial e o novo corte resultou num visual equilibrado entre o clássico e o atual — uma imagem renovada para dar início a mais uma edição do formato.

Num regresso que prometia ser marcante, Cristina Ferreira garantiu que todas as atenções estavam, desde o primeiro momento, também viradas para si. E se a estreia já deu o tom, é provável que os próximos visuais continuem a dar que falar.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens do look surpreendente de Cristina Ferreira.