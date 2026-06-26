Cristina Ferreira surpreende com "viagem no tempo". Este foi o detalhe que nunca falhou nas Galas do Secret Story

Quatro meses, 19 looks e uma final à vista. Na manhã da grande final do Secret Story, este 26 de junho de 2026, Cristina Ferreira decidiu olhar para trás e recordar os looks que escolheu para as últimas 19 galas.

Partilhado no Instagram, o vídeo percorre um por um cada look escolhido: «4 meses 19 looks», mostrando todos os detalhes. Na legenda, a apresentadora lançou o desafio aos seguidores: «Há favoritos?»

Não faltaram respostas. A caixa de comentários encheu-se rapidamente de elogios e os fãs fizeram questão de eleger os seus preferidos.