Cristina Ferreira faz partilha emotiva e inédita: «Guardarei para a vida as suas palavras»

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para fazer uma partilha emotiva e nunca antes vista sobre uma pessoa muito especial, não só para si, mas também para Portugal inteiro: o antigo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na legenda de uma série de fotografias, que faziam parte de uma produção para a 'Revista Cristina', a apresentadora do Secret Story escreveu: «Aqui ainda não era presidente. Hoje deixa de ser presidente. Um dia talvez conte o que me disse num telefonema que me fez. Guardarei para a vida as suas palavras».

«Há uma normalidade em Marcelo Rebelo de Sousa que será difícil de igualar. O ir buscar o jantar no dia da eleição. As fotos que tirava. Os banhos e as caminhadas. As compras, hoje, a caminho do parlamento. Custou-me ver alguma maldade nos últimos tempos», acrescentou a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

Cristina Ferreira rematou: «O afecto ninguém lhe tira. Mostrou-mo num dia de estreia de um programa de televisão. Já era presidente. Muitos disseram que não o deveria ter feito. A mim mostrou-me de que era feito. Sem medos. Senhor professor, para mim, nunca deixou de o ser. Obrigada».

