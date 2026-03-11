Cristina Ferreira faz partilha emotiva e inédita: «Guardarei para a vida as suas palavras»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
15:16
Segredo descoberto? Diogo fica nervoso após pista reveladora: «Ele foi carregar e vai acertar» - Big Brother
06:32

Segredo descoberto? Diogo fica nervoso após pista reveladora: «Ele foi carregar e vai acertar»

15:13
As paredes têm ouvidos! Nova pista deixa a casa caótica: «Isto é para um casal» - Big Brother
07:16

As paredes têm ouvidos! Nova pista deixa a casa caótica: «Isto é para um casal»

14:39
Ariana atira: «Se eu tivesse alguém aqui na casa não ia andar a abraçar as pessoas» - Big Brother
05:25

Ariana atira: «Se eu tivesse alguém aqui na casa não ia andar a abraçar as pessoas»

14:35
João e Ariana falam na hipótese de Diogo ter alguém na casa e ela confessa: «Ia ficar muito desconfortável» - Big Brother
01:22

João e Ariana falam na hipótese de Diogo ter alguém na casa e ela confessa: «Ia ficar muito desconfortável»

14:14
Jéssica e Sara falam de Hugo: «Ele é que se foi lá deitar, tem de assumir a responsabilidade» - Big Brother
06:49

Jéssica e Sara falam de Hugo: «Ele é que se foi lá deitar, tem de assumir a responsabilidade»

14:12
João para Diogo: «É algo relacionado com o teu segredo, achas que estás a jogar bem» - Big Brother
03:39

João para Diogo: «É algo relacionado com o teu segredo, achas que estás a jogar bem»

14:08
Luzia faz pergunta a Sara e o impensável acontece. Veja o momento - Big Brother
04:23

Luzia faz pergunta a Sara e o impensável acontece. Veja o momento

14:06
Quem são os elos mais fracos do grupo? Ana responde e João é inundado de elogios - Big Brother
05:13

Quem são os elos mais fracos do grupo? Ana responde e João é inundado de elogios

13:03
João põe tudo em pratos limpos com Ricardo João: «Achavas que eu tinha inveja de ti...» - Big Brother
05:14

João põe tudo em pratos limpos com Ricardo João: «Achavas que eu tinha inveja de ti...»

12:57
Jéssica confronta Diogo por causa do empenho na prova: «Desististe» - Big Brother
03:49

Jéssica confronta Diogo por causa do empenho na prova: «Desististe»

12:53
«Qual é a tua intenção?»: Sara confronta Hélder por causa de algumas atitudes - Big Brother
09:12

«Qual é a tua intenção?»: Sara confronta Hélder por causa de algumas atitudes

12:44
Sara indignada com Ana: «Estás a gozar com a minha cara!?» - Big Brother
08:19

Sara indignada com Ana: «Estás a gozar com a minha cara!?»

12:30
Sara responde a acusações depois de ter dormido novamente com Hugo: «Não devo nada a ninguém» - Big Brother
03:22

Sara responde a acusações depois de ter dormido novamente com Hugo: «Não devo nada a ninguém»

12:26
Ricardo João defende Hugo de acusações relativas a Sara: «Entre marido e mulher não se mete a colher» - Big Brother
07:39

Ricardo João defende Hugo de acusações relativas a Sara: «Entre marido e mulher não se mete a colher»

12:23
Confronto em dinâmica! Luzia chama Hugo à atenção e leva resposta: «É por isso que estou com ela e não contigo» - Big Brother
06:44

Confronto em dinâmica! Luzia chama Hugo à atenção e leva resposta: «É por isso que estou com ela e não contigo»

11:44
João faz pergunta insólita: «Dinossauro é um animal?» Veja as reações - Big Brother
01:14

João faz pergunta insólita: «Dinossauro é um animal?» Veja as reações

11:39
Em direto! A reação imperdível de Diana Dora ao segredo de Catarina - Big Brother
05:40

Em direto! A reação imperdível de Diana Dora ao segredo de Catarina

11:33
Diana Dora opina sobre a relação de Hugo e Sara e revela conversa com o concorrente - Big Brother
06:14

Diana Dora opina sobre a relação de Hugo e Sara e revela conversa com o concorrente

11:07
Hélder comenta sinal de consentimento: «Temos de ter noção. Temos de nos controlar» - Big Brother
02:41

Hélder comenta sinal de consentimento: «Temos de ter noção. Temos de nos controlar»

10:59
Noite agitada? Liliana questiona: «Porque é que pediram sinal de consentimento?» - Big Brother
02:26

Noite agitada? Liliana questiona: «Porque é que pediram sinal de consentimento?»

10:56
Tiago recorda episódio traumatizante: «Vómitos... Ficou toda pálida» - Big Brother
01:31

Tiago recorda episódio traumatizante: «Vómitos... Ficou toda pálida»

01:45
Luzia chocada ao saber que Sara e Hugo continuam a dormir juntos: «Depois do que se passou hoje!?» - Big Brother
01:21

Luzia chocada ao saber que Sara e Hugo continuam a dormir juntos: «Depois do que se passou hoje!?»

01:25
Noite de choque no Secret Story 10: A expulsão de Diana Dora que deixou todos abalados - Big Brother
02:06

Noite de choque no Secret Story 10: A expulsão de Diana Dora que deixou todos abalados

01:20
A missão secreta de Ana que incendiou a casa e plantou a «semente da dúvida» - Big Brother
04:25

A missão secreta de Ana que incendiou a casa e plantou a «semente da dúvida»

01:16
Alta Tensão! Ricardo João contra Eva: «Vai-te deitar que o teu mal é sono» - Big Brother
02:27

Alta Tensão! Ricardo João contra Eva: «Vai-te deitar que o teu mal é sono»

Acompanhe ao minuto

Cristina Ferreira faz partilha emotiva e inédita: «Guardarei para a vida as suas palavras»

Cristina Ferreira faz partilha emotiva e inédita: «Guardarei para a vida as suas palavras» - Big Brother

A apresentadora fez uma declaração inesperada, mas muito sentida.

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para fazer uma partilha emotiva e nunca antes vista sobre uma pessoa muito especial, não só para si, mas também para Portugal inteiro: o antigo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na legenda de uma série de fotografias, que faziam parte de uma produção para a 'Revista Cristina', a apresentadora do Secret Story escreveu: «Aqui ainda não era presidente. Hoje deixa de ser presidente. Um dia talvez conte o que me disse num telefonema que me fez. Guardarei para a vida as suas palavras». 

 

«Há uma normalidade em Marcelo Rebelo de Sousa que será difícil de igualar. O ir buscar o jantar no dia da eleição. As fotos que tirava. Os banhos e as caminhadas. As compras, hoje, a caminho do parlamento. Custou-me ver alguma maldade nos últimos tempos», acrescentou a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

Cristina Ferreira rematou: «O afecto ninguém lhe tira. Mostrou-mo num dia de estreia de um programa de televisão. Já era presidente. Muitos disseram que não o deveria ter feito. A mim mostrou-me de que era feito. Sem medos. Senhor professor, para mim, nunca deixou de o ser. Obrigada». 

