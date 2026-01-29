Ao Minuto

Cristina Ferreira assume ser «a favor» de Marcia Soares e Francisco Monteiro e revela: «Eles andam…»

Cristina Ferreira assume ser «a favor» de Marcia Soares e Francisco Monteiro e revela: «Eles andam…» - Big Brother
Cristina Ferreira, Marcia e Francisco Monteiro

A apresentadora comentou a proximidade evidente entre os dois ex-concorrentes.

A proximidade de Francisco Monteiro e Marcia Soares tem sido tema do dia e foi comentada esta quinta-feira nas 'Conversas de Café' do programa 'Dois às 10', da TVI. 

Cristina Ferreira introduziu o tema dando conta dos últimos acontecimentos entre os dois ex-concorrentes: «Diz toda a gente que há uma proximidade entre os dois, aliás a Marcia já vem dizer que os dois se tornaram muitos amigos e isso tem se notado nas últimas publicações, com um e outro», começou por referir.

Luísa Castel-Branco também deu a sua opinião: «O bom filho à casa retorna, eles têm um piquinho, juntos aquilo até faz faísca» e Cristina Ferreira sublinhou: «Eles construíram mesmo uma amizade bonita». 

«Eles agora nas redes andam a trocar umas palavrinhas (...) Eu sou a favor dos dois, os dois são meus, foram meus concorrentes na altura, vi-os ali encantados um pelo outro. Gosto dos dois», reiterou a diretora de entretenimento e ficção da TVI. 

Picardias sem fim 

Francisco Monteiro e Marcia Soares têm trocado várias declarações entre os dois nas redes sociais. Primeiro, na segunda-feira, Francisco Monteiro abriu o coração e Marcia Soares reagiu com uma declaração que derreteu os fãs de ambos e não deixou ninguém indiferente. 

«Passados largos meses comecei a encontrar felicidade nas pequenas coisas, aprendi a conviver com o sofrimento e abraçá-lo em vez de o tentar afastar a todo o custo e isso mudou radicalmente os meus dias», começou por escrever Francisco Monteiro no Instagram.

Na caixa de comentários da publicação, Marcia Soares não tardou em reagir: «Orgulho em ti 🤍». Os fãs não perdoaram e responderam ao comentário: «Muitos tentaram destruir a vossa amizade mas o que é forte... é inquebrável»; «feitinhos um pro outro! Vê-se à distancia!», lê-se. 

Já na terça-feira, dia 27, Márcia Soares partilhou várias imagens acompanhadas da frase: «Às vezes encontramos força nas pessoas e nos lugares mais improváveis». Francisco Monteiro reagiu de imediato, deixando um comentário que deu que falar: «Fiquei sem ar na primeira, mas derreti na última». A resposta de Márcia surgiu em tom de aviso bem-humorado: «FrrraaaanciscOo MoOnteiiiRo!!!!!! 😂😭😂».

Por último, esta quarta-feira, o vencedor do Big Brother 2023 voltou a picar a amiga e os fãs não perdoaram.

Francisco Monteiro não aguentou ficar em silêncio e escreveu na caixa de comentários: «Tem mesmo de ser em silêncio?» e Marcia respondeu no mesmo tom de brincadeira: «que não fazes nada em silêncio já todos nós sabemos 😂». 

Os fãs não tardaram a reagir: «tu és mesmo malandreco»; «podem beijar logo?»; «Amo vos por amor»; «ficam também um com o outro ❤️; almas gémeas destinadas a encontrarem-se.. leve o tempo que levar, são como ímans», são algumas das respostas ao comentário de Francisco Monteiro. 

 

 

