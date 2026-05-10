Este foi o look que intrigou Cristina Ferreira em direto. E deixa qualquer um de boca aberta

Marisa Susana voltou a dar que falar na mais recente gala do Secret Story - Desafio Final graças a um look completamente inesperado.

A concorrente surgiu com um divertido e ousado vestido inspirado num morango, uma escolha que rapidamente captou todas as atenções dentro e fora da casa. O visual inusitado não passou despercebido a ninguém e acabou mesmo por despertar a curiosidade de Cristina Ferreira.

Durante a gala, a apresentadora mostrou-se intrigada com a escolha de Marisa Susana e comentou o look da concorrente, que rapidamente se tornou um dos temas mais falados da noite nas redes sociais.

Com um vestido original e cheio de cor, Marisa Susana voltou a mostrar a sua personalidade irreverente e divertida, conquistando a atenção dos espectadores do reality show.

Nas redes sociais, muitos fãs elogiaram a ousadia da concorrente, enquanto outros admitiram terem ficado surpreendidos com a criatividade do visual. Certo é que o vestido de morango não deixou ninguém indiferente e acabou por se tornar um dos momentos mais marcantes da gala.