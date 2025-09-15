Noivas, brilhos e transparências: Os looks que ninguém esquece da estreia do Secret Story

A estreia do novo Secret Story - Casa dos Segredos foi marcante por vários motivos e um deles está a dar muito que falar: os looks virais da estreia, que passaram por vestidos de noiva, lantejoulas, transparências e decotes arrojados.

E se o tema é esse não poderíamos começar de outra forma, senão com o look estrondoso da nossa apresentadora. Cristina Ferreira deslumbrou num vestido branco, com brilhos e detalhes imperdíveis, que acompanham o novo corte de cabelo.

Também os nossos concorrentes, sobretudo as mulheres, deram tudo na escolha dos vestidos para entrar na casa mais vigiada do País e há looks que se destacam por ser arrojados e bastante originais.

Neste categoria, o que salta mais à vista é o vestido de noiva de Marisa Susana, todo branco, cheio de brilhos, aplicações e mais comprido atrás do que à frente.

No mesmo estilo, muito semelhante, está o look escolhido pela outra Marisa. Um vestido roxo também ele brilhante, com várias aplicações e folhos e mais curto à frente.

Tivemos mais looks exuberantes e arrojados como o de Vera, um vestido preto brilhante com fitas, que faziam lembrar as danças de salão. O de Ana, com transparências na barriga e o de Mariana, com pérolas brancas e a zona das costelas a descoberto.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com estes e outros looks femininos que ficaram na memória, na gala de estreia do Secret Story.