Cristina Ferreira mostra a refeição que está a dar que falar: «Almoço, lanche e jantar» de uma só vez

Depois de vários dias de férias na Indonésia, Cristina Ferreira continua a partilhar alguns momentos do seu dia a dia com os seguidores. Desta vez, a apresentadora da TVI mostrou a refeição que preparou para um dia em que acabou por alterar completamente os horários das refeições.

Nas stories de Instagram, Cristina explicou que começou o dia com sushi e que isso acabou por mudar a restante rotina alimentar.

«Hoje comi um rolo de sushi de manhã e acabei por não ter fome à hora de almoço. Comi agora uma espécie de almoço/lanche/jantar numa só refeição 😅»

Na fotografia, a apresentadora exibiu uma marmita composta por frango, arroz integral, beterraba, feijão e brócolos, uma combinação rica em proteína, hidratos de carbono complexos e legumes.

Cristina Ferreira tem falado com frequência sobre a importância de manter uma alimentação equilibrada e de organizar as refeições, mesmo nos dias mais atarefados. Aliás, esta não é a primeira vez que mostra as suas marmitas nas redes sociais, assumindo que fazem parte do seu estilo de vida saudável.