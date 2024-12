Cristina Ferreira confronta Maycon sobre relação com Renata: «Acha saudável?» e deixa conselho: «Estamos cá para ajudar»

Loira e de cabelo comprido! Veja como era Renata antes de entrar no Secret Story

A apresentadora deixa conselhos ao concorrente, ao reparar que o mesmo se encontra mais «apático»

Maycon afirma gostar de Renata, mas que a amiga especial não mede as palavras

Cristina Ferreira conversou individualmente com Maycon e Renata sobre a relação de ambos, após o casal ter admitido que a mesma chegou ao fim devido às discussões dos últimos dias.

Foi no Especial do Secret Story transmitido na noite desta quarta-feira, 18 de dezembro, que, individualmente, os dois concorrentes se dirigiram ao confessionário para uma conversa com a apresentadora.

«O que é que foi o pior que já ouviu da Renata?», questionou Cristina Ferreira. Maycon que foi o primeiro a conversar com a diretora de ficção e entretenimento da TVI, afirmou: «Foi ela dizer que não vou a lado nenhum sem ela e chamar-me de vítima ou coitadinho».

«Alguma vez achou que a vossa relação era apenas jogo?», a esta pergunta, o concorrente não hesitou em responder: «Numa fase inicial tinha muito esse receio. Sou uma pessoa bastante desconfiada e tinha muito esse medo. Vim com pouco conhecimento daquilo que é um reality show e ela vinha com tudo preparado, mas depois acabei por acreditar que não»:

Maycon assumiu sentir que Renata gosta verdadeiramente de si, e que o próprio retribui esses sentimentos pela concorrente, mas mostra-se irredutível quanto à decisão que tomou de terminar a relação, pelo menos para já.

Cristina Ferreira confrontou o concorrente: «Acha a vossa relação saudável?». Maycon respondeu ao reconhecer: «Neste momento não».

«Alguma vez foi?», perguntou Cristina. O concorrente reagiu: «Já senti que foi, já senti que tínhamos uma perceção de que lá fora as coisas eram diferentes, porque não estávamos aqui e de alguma forma dei oportunidade e por sentir que a relação não está nada saudável tomei a decisão que tomei».

Questionado se a sua decisão “é irreversível“, Maycon disse apenas a Cristina Ferreira: «Não sei responder a isso».

No fim da conversa, Cristina deixou umas palavras a Maycon: «Tenho-o sentido apático (...) Estamos cá todos para ajudar».