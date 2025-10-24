Assim é o começo do dia de sonho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

Cristina Ferreira aproveitou a folga para começar o dia ao seu ritmo. Nas stories partilhadas esta sexta-feira, a apresentadora do Secret Story 9 mostrou uma manhã tranquila, longe da correria habitual, começando com um pequeno-almoço demorado e uma ida ao ginásio.

«Hoje comecei o dia exatamente como sonho. Acordar sem despertador, tomar o pequeno almoço, treinar, tudo tranquilamente até... ter de vir pintar o cabelo», escreveu Cristina, revelando que a manhã terminou no cabeleireiro.

A partilha deixou no ar a curiosidade dos seguidores: estará Cristina Ferreira prestes a mudar de visual? A apresentadora, conhecida pelas suas transformações de estilo, não revelou mais detalhes, mas a visita ao salão pode bem indicar novidades à vista.

Veja as fotografias: