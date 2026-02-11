Surpreendente! Cristina Ferreira revela nome artístico que quase adotou

Cristina Ferreira é conhecida por este nome, mas quase adotou um outro nome artístico. Na manhã da passada terça-feira, dia 10 de fevereiro, a apresentadora contou a história por detrás desta curiosidade.

Tudo começou quando Cláudio Ramos lançou a questão: «Tu és Cristina Jorge, não é?». A apresentadora não hesitou e confirmou o seu nome completo: «Cristina Maria Jorge Ferreira».

Foi então que Cristina Ferreira contou a história por detrás desta curiosidade. No início da carreira, quando era estagiária na RTP, houve uma sugestão para mudar o nome profissional.

«Quando passei pela RTP como estagiária, ainda me disseram para ser Cristina Jorge», acrescentou a apresentadora.