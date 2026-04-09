Cristina Ferreira manteve este segredo durante um ano. E agora vai revelar tudo

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“Estava no segredo dos deuses”: Cristina Ferreira fala da relação mais bem protegida de sempre

Cristina Ferreira voltou a agitar as redes sociais ao revelar que guardou um segredo durante mais de um ano e que está prestes a contar tudo.

Cristina Ferreira surpreendeu os seguidores ao partilhar um novo vídeo no Instagram, onde deixou no ar um mistério que promete dar que falar. A apresentadora revelou que tem guardado um segredo há mais de um ano e que o momento da revelação está cada vez mais próximo.

«Imaginem o que é estar um ano e meio a guardar um segredo e estar com ele todos os dias... e agora está quase», afirmou, visivelmente entusiasmada. A publicação faz referência a uma novidade da sua marca, Eu Sou Gira.

Sem adiantar detalhes, Cristina Ferreira optou por manter o suspense, aumentando a curiosidade dos fãs, que rapidamente começaram a especular sobre o que poderá estar por trás deste anúncio.

A publicação gerou uma onda de reações nas redes sociais, com muitos seguidores a tentarem adivinhar do que se trata. Para já, a apresentadora mantém o mistério, mas garante que a espera está prestes a chegar ao fim.

Veja o post aqui:

 

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