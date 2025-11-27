Nuno Markl: Cristina Ferreira reage às palavras polémicas de Gustavo Santos. E o que diz é marcante

A polémica instalou-se após o AVC de Nuno Markl: Gustavo Santos decidiu gravar um vídeo nas redes sociais no qual deixou uma mensagem controversa ao radialista, que gerou uma onda de críticas um pouco por todo o País.

Cristina Ferreira não ficou indiferente e também ela reagiu às palavras: «Dizer que a outra pessoa está flácida e pálida quando essa pessoa está no hospital não me parece que seja uma pessoa que tenha discernimento ou que tenha um bom coração», disse hoje no programa 'Dois às 10'.

«Pode pensar nisso, pode achar o que quiser. Mas dizer que AVC quer dizer 'a vacina Covid' também é de uma pessoa que se perdeu um bocadinho (...) Isto foi dito logo a seguir a sabermos do internamento. O Markl respondeu como eu às vezes tenho muita vontade de responder», sublinhou Cristina Ferreira.

Recorde as polémicas palavras de Gustavo Santos

No registo partilhado no Instagram, o antigo apresentador do “Querido, Mudei a Casa”, Gustavo Santos, utilizou expressões fortes contra Nuno Markl.

«Nuno Markl, o homem que ainda há pouco tempo andava a pedinchar por um milhão de seguidores e a quem a vida num ápice mostrou como tudo não passa de uma ilusão», começou por referir no vídeo que recebeu milhares de comentários negativos.

Gustavo Santos acrescentou: «O Nuno foi avisado, o Nuno não está numa cama de hospital porque faz 700 mil coisas ao mesmo tempo. O Nuno está na cama de hospital porque não faz uma: cuidar de si. Pálido, flácido, pré-obeso e pró-vacinas com orgulho... Não dá, ninguém aguenta é ver pessoas destas a cair todos os dias».

AVC de Nuno Mark chocou o País

A noite de quinta-feira, 20 de novembro, ficou marcada por um enorme susto para os fãs de Nuno Markl. O humorista, de 54 anos, deu entrada no Hospital de São Francisco Xavier após sofrer um AVC — uma notícia que deixou o país em choque e gerou uma onda imediata de carinho e preocupação.

Já na passada sexta-feira, Nuno Markl tranquilizou os seguidores ao garantir que está “a recuperar aos poucos”. Mas, como era de esperar, as mensagens de apoio não pararam de chegar — tanto de admiradores como de amigos próximos.

Uma das reações que mais tocou os fãs veio de Ana Garcia Martins, a Pipoca Mais Doce. A influenciadora e ex-comentadora do Big Brother partilhou uma fotografia ao lado do humorista e deixou um recado cheio de afeto, típico da cumplicidade que os une: «Agradeço que pares imediatamente com esta brincadeira e te ponhas bom rápido», escreveu.

FONTE: instagram

Simples, sincera e carregada daquele humor terno que caracteriza a amizade dos dois, a mensagem de Pipoca Mais Doce não passou despercebida — e rapidamente somou centenas de reações emocionadas.

A recuperação de Nuno Markl continua a ser acompanhada de perto pelos que lhe querem bem, e a demonstração pública de apoio de Ana Garcia Martins é apenas mais um reflexo do carinho que o humorista desperta.

No Instagram, o humorista partilhou uma fotografia, em que surge na cama do hospital. «Estou a pensar nisto como recolha de material para uma boa edição d’O Homem Que Mordeu o Cão, malta! Obrigado por todo o amor. Estou em óptimas mãos aqui no São Francisco Xavier, estou a a recuperar aos poucos e deixo uma lição para todos: não somos super-homens. Por muito que se amem as 789675 coisas que fazemos, elas podem dar cabo de nós… 😬», escreveu, na legenda da publicação.