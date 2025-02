Palmira já previu o futuro amoroso de Cristina Ferreira e acertou, mas desta vez algo estranho apareceu nas cartas!

Palmira faz leitura para Cristina Ferreira e algo inesperado surge: Desafios no horizonte e uma previsão surpreendente para o futuro da apresentadora.

No programa Dois às 10 desta sexta-feira, 16 de fevereiro, Cristina Ferreira recebeu a taróloga Palmira Rodrigues, ex-concorrente do Big Brother 2023, para uma leitura de cartas reveladora sobre o futuro. Palmira, que se tem dedicado ao tarot, fez previsões de amor e sucesso para a apresentadora, mas também deixou uma alerta sobre alguns desafios à vista.

A leitura de cartas começou com uma referência positiva, mas logo as cartas sugeriram que Cristina pode estar a atravessar algumas dificuldades. Palmira não hesitou em partilhar o que as cartas revelavam: «A cobra é para ter paciência, amor Cristina, amor e sucesso Cristina».

Palmira não deixou de ser séria ao abordar o futuro da apresentadora: «Você está a passar por algumas discussões de momento, por aqui?»

Veja aqui a resposta inédita de Cristina Ferreira:

Apesar disso, a taróloga foi clara quanto ao futuro brilhante de Cristina, apontando que o sucesso estará garantido, embora com algumas dificuldades pelo caminho: «Vejo aqui algumas coisas que é preciso ter paciência. Não sei se é sobre o seu novo projeto, são algumas coisas que estão a bloquear, algumas discussões a ter, mas no fim o sucesso vai reinar», revelou a taróloga.

Além das previsões sobre a vida profissional, Palmira falou também sobre os sentimentos e a relação de Cristina, identificando momentos de incerteza, mas deixou claro que o sucesso será uma constante. Palmira concluiu a leitura afirmando: «São cartas muito estranhas que estão para aí a aparecer».