Inédito! Pedro Jorge surpreende Cristina Ferreira com confissão inesperada sobre o Secret Story

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

Faltam poucos dias para o regresso do Secret Story e a expectativa está no auge. Cristina Ferreira decidiu surpreender os seguidores com aquilo que todos aguardavam ansiosamente: as primeiras imagens exclusivas da nova casa, que abre portas no próximo domingo, 22 de fevereiro. Na partilha feita no Instagram, a apresentadora revelou ainda ter recebido uma mensagem inesperada de Pedro Jorge, vencedor da última edição, que confessou já sentir saudades da experiência:

«Ontem o Pedro Jorge enviou-me mensagem a dizer que já estava com saudades. Percebo. Só quem passa por um programa do género sabe a sua força transformadora.»

O vencedor do Secret Story não ficou indiferente à publicação e deixou um comentário que confirma o impacto duradouro da experiência:

«Verdade, elas não matam, mas moem! Beijinho e boa sorte nesta nova edição Cristina! Estarei atento.»