O gesto de Cristina Ferreira que deixou Pedro Jorge emocionado: «Isto é muito mais difícil...»

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro” - Big Brother
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon” - Big Brother
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso” - Big Brother
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9” - Big Brother
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro - Big Brother
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9” - Big Brother
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido” - Big Brother
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro - Big Brother
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti” - Big Brother
Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9” - Big Brother
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?” - Big Brother
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?” - Big Brother
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre o jogo de Pedro: “Feria-te?”

Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída» - Big Brother
Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas - Big Brother
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir” - Big Brother
Inês e Dylan sobre os planos para o futuro: “Ainda vamos decidir”

Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída - Big Brother
Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto” - Big Brother
Apesar de também ter terminado uma relação na casa, Inês distingue-se de Liliana: “O modo como eu fiz foi oposto”

Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo” - Big Brother
Inês recorda história com Vera: “Foi um jogo”

Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender - Big Brother
Inês já conversou com Vera? A resposta pode surpreender

Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça” - Big Brother
Inês faz revelação sobre a relação com Dylan: “Nunca me passou pela cabeça”

Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?” - Big Brother
Cristina Ferreira confronta Inês: “Quem era o Dylan, para ti, na altura da Vera?”

O gesto de Cristina Ferreira que deixou Pedro Jorge emocionado: «Isto é muito mais difícil...»

Ao ver Pedro, o vencedor do Secret Story, muito frágil, Cristina Ferreira toma atitude que o deixou emocionado.

Pedro voltou aos estúdios do Dois às 10 para acompanhar a mulher, Marisa, que foi a finalista do Secret Story 9 entrevistada por Cristina Ferreira esta terça-feira, 5 de janeiro. O vencedor estava nos bastidores, mas a apresentadora quis que se juntasse à conversa. O seu nervosismo não passou despercebido.

«Hoje estou muito ansioso…», começou por confidenciar Pedro, com a voz trémula. «Também ainda estou muito cansado, ainda estou a recuperar das emoções, de tudo, não consigo falar», acrescentou.

Cristina Ferreira mostrou-se preocupada com o vencedor do reality show da TVI. «Tens medo de não saber lidar com isto tudo, Pedro?», questionou a Diretora de Entretenimento e Ficção do canal.

 «Receio, sim, mas acho que vou saber lidar, acho que tenho a pessoa ideal ao meu lado para passar isso tudo», respondeu o jovem da Covilhã. 

Foi então que Cristina Ferreira ofereceu a sua ajuda, não só ao vencedor, como a Marisa. 

«Eu quero muito que vocês sejam felizes (…). Qualquer ajuda que precises, porque isto é muito mais difícil do que as pessoas possam imaginar, ainda para mais quando se é o vencedor, sabes que estamos cá. Está a TVI, está a Endemol, para tudo. E é muito honesto da tua parte dizer que há aí algum receio do que possa ser a seguir e esta adaptação à fama, que existe de repente. Portanto, estamos cá para os dois», findou.

Pode ver aqui o momento:

 

