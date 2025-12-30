Visita de Cristina Ferreira acaba em discussão e estraga a noite de festa

A reta final do Secret Story – Casa dos Segredos 9 ganhou um momento inesperado nesta segunda-feira, dia 29, quando Cristina Ferreira surpreendeu os finalistas ao entrar na casa da Malveira. A visita trouxe um sopro de realidade e quebrou temporariamente o isolamento vivido pelos concorrentes, despertando entusiasmo e sorrisos.

A apresentadora trouxe consigo mais do que apenas energia e presença: mostrou um resumo das notícias mais marcantes dos últimos três meses, entregou mensagens carinhosas de antigos concorrentes e ainda proporcionou um jantar especial com pizzas, transformando a noite numa pausa divertida da rotina habitual. Entre conversas e risadas, os finalistas puderam aproveitar um momento de descontração em plena contagem decrescente para a final.

Antes de se despedir, Cristina quis conhecer o estado emocional de cada participante nesta fase decisiva e deixou um conselho simples, mas importante: aproveitar ao máximo os últimos dias dentro da casa. Recordou também que faltam apenas dois dias para o fim do jogo, reforçando a importância de viver intensamente cada momento.

No entanto, a tranquilidade não se manteve por muito tempo. Após a saída da apresentadora, durante o jantar, voltaram a surgir desentendimentos entre os concorrentes. Pedro Jorge afastou-se da mesa depois de um conflito com Marisa e Liliana, levando o prato consigo para o quarto, um gesto que evidenciou novamente as tensões que marcam a reta final do jogo.

Entre surpresas, momentos de descontração e novos confrontos, a visita de Cristina Ferreira mostrou que, mesmo a poucos dias da grande final, o Secret Story continua imprevisível e cheio de emoções.