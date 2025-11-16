Arrepiante! Cristina Ferreira mostra «a última conversa» com pessoa especial: «Morreu dias depois»

Cristina Ferreira parou o País ao partilhar um vídeo em que surge vestida de noiva, ao lado de João Monteiro. As imagens deixaram todos em êxtase e tudo fez parte da campanha de lançamento de dois perfumes, um feminino e outro masculino - 'We' - da sua marca, 'GIRA'.

A história que se segue está relacionada com isso mesmo e é arrepiante. Cristina Ferreira partilhou este sábado - um dia após o lançamento dos perfumes - «a última conversa» que teve com o designer da 'GIRA', que faleceu no passado mês de outubro.

Na mensagem, Cristina Ferreira dava conta a Pedro Leitão da ideia que tinha tido para o lançamento dos perfumes: simular um casamento, com tudo a que tinha direito, inclusive os convites para o grande dia.

Na legenda da imagem, a diretora de entretenimento e ficção da TVI escreveu: «Ontem, quando tirava a fotografia com a equipa, senti a presença dele. O Pedro Leitão era o único homem da GIRA, designer, criou toda a imagem da marca».

«Em julho mandei-lhe mensagem, a um domingo, só para partilhar uma ideia. Ficámos a sonhar. Morreu dias depois. Foi o primeiro a saber deste ‘casamento’. E ontem estava lá. Estará sempre», rematou Cristina Ferreira na mesma partilha.

