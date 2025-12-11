De queixo caído e com as mãos na cabeça: Marisa beija Pedro à frente de todos e a reação de Cristina Ferreira é impagável

Pedro ficou sem o seu segredo - «A mãe dos meus filhos está na casa» - no Especial do Secret Story 9 desta quarta-feira, 10 de dezembro. Inês carregou no botão, acertou e a casa ficou em choque. Mas a maior surpresa aconteceu quando, de repente, Marisa não resiste ao ver o marido a chorar e "espeta-lhe" um beijo na boca à frente de todos. Cristina Ferreira ficou completamente incrédula.

Depois do beijo, os concorrentes não tiveram dúvidas: o segredo de Marisa tem a ver com Pedro e deverá ser: «O meu namorado está na casa». A teoria está correta e Fábio garantiu que só está à espera de um Buzz Grátis para ir carregar. «Obrigado, Marisa! Voz, por favor, dê-me um Buzz Grátis. Achei que o segredo dos filhos era da Marisa e que o Pedro tinha a ex-namorada na casa, mas eles não são ex...», disse o namorado de Liliana.

Ao ver Marisa deitar tudo a perder, Cristina Ferreira ficou de queixo caído, em choque e até levou as mãos à cabeça!

Depois da revelação, e do beijo roubado, Pedro foi chamado ao confessionário e mostrou-se enervado com o beijo de Marisa. «Ela é mesmo coração mole... já estragou tudo! Eu a pensar dizer que a mãe dos meus filhos já tinha saído... assim já não dá! Lá se vai também o dinheiro que ela tem! Mas isto também é parte da boa pessoa que ela é. Viu-me mal e pronto...», confessou a Cristina Ferreira.

De seguida, foi a vez de Marisa também ir ao confessionário... e levou uma "reprimenda" da Voz. «Deu o segredo de bandeja! Fica sem um tostão na conta! Deu todas as cartas para o seu segredo!», disse a soberana. Marisa reagiu: «Agora fiquei lixada, mas ele estava a chorar a falar dos filhos e custou-me tanto, não o quis deixar desamparado!»