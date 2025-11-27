Antes de ser apresentadora, Cristina Ferreira teve esta profissão. E havia um detalhe que não gostava

Esta manhã, no Dois às 10, Cristina Ferreira desvendou uma das profissões que teve antes de ser apresentadora de televisão. A estrela da TVI chegou a trabalhar numa loja que vendia roupa e sapatos.

No programa desta manhã, Cláudio Ramos falava da curiosidade de não gostar de cumprimentar pessoas com beijos. E foi nessa altura, que Cristina falou um pouco do seu passado,: «Antes disto tudo, trabalhei numa loja de roupa e sapatos e a dona também fazia isso. Chegava e queria cumprimentar-nos a todos com um beijo. Eu também não gostava nada», afirmou.

Recorde-se que Cristina Ferreira também chegou a ser professora de história.