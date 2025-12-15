Ao Minuto

Cristina Ferreira cruza-se com uma princesa em 'apuros'. O detalhe que lhe captou a atenção no Reino Unido

  • Secret Story
  • Há 3h e 36min
Cristina Ferreira cruza-se com uma princesa em 'apuros'. O detalhe que lhe captou a atenção no Reino Unido - Big Brother

Cristina Ferreira conta um episodio vivido durante a viagem ao Reino Unido e envolve membros da família real britânica.

Cristina Ferreira viveu um encontro inesperado com a realeza durante a sua mais recente viagem ao Reino Unido, enquanto cumpria a já habitual tradição anual da “viagem das avós”. Numa publicação feita ao final da tarde de sábado, 15 de dezembro, nas redes sociais, a apresentadora contou que se cruzou com a princesa Beatrice, neta da rainha Isabel II, acompanhada pela filha.

Segundo relatou, Cristina Ferreira esteve lado a lado com a princesa Beatrice, que vivia um momento mais atribulado com a filha. «Eu vi a princesa Beatrice, de calça de ganga e malha Bordeaux. A filha não lhe deu sossego 😅», escreveu a apresentadora.

Veja aqui a publicação em questão:

 

Destino desvendado: Já se sabe para onde viajou Cristina Ferreira com o filho e as duas avós

Cristina Ferreira voltou a cumprir uma tradição que mantém há vários anos e aproveitou o fim de semana para viajar na companhia do filho, Tiago, da mãe e da ex-sogra reunindo, assim, as duas avós do jovem naquela que a apresentadora apelida carinhosamente de «viagem das avós».

A escapadinha foi inicialmente revelada esta sexta-feira através das redes sociais, com a partilha de uma imagem captada no interior de um avião. Na legenda, Cristina escreveu apenas: «E começa agora a viagem das avós 2025», optando por não divulgar, na altura, o destino escolhido. Sabe-se, no entanto, que a viagem será curta, uma vez que a apresentadora regressa já no domingo para conduzir a gala do Secret Story 9.

Mais tarde, Cristina Ferreira acabou por levantar o véu e revelar o local da viagem numa nova publicação no Instagram. «A tradição aterrou perto de Londres», escreveu, explicando que a escolha recaiu sobre uma zona rural associada a Winston Churchill e frequentada pela rainha, situada nos arredores da capital britânica.

Apesar do frio que se faz sentir, a apresentadora destacou o calor humano vivido desde a chegada, sublinhou os encontros com portugueses no aeroporto e no restaurante onde jantaram. Cristina partilhou ainda histórias desses encontros, e evidenciou a ligação emocional que se cria longe de casa.

A publicação terminou com uma reflexão sobre a importância destas viagens em família. «Nada é mais bonito do que dar amor em forma de memória», escreveu, salientando o papel fundamental que ambas as avós continuam a ter na vida do neto, que se aproxima dos 18 anos. «Todos os anos relembram as outras viagens. E eu lembro-me todos os dias do quanto me ajudam, ainda hoje, a criar o neto», concluiu.

