Imperdível: Conheça Rebeca Caldeira, a influencer digital que arrebatou Cristina Ferreira

Cristina Ferreira teceu grandes elogios a Rebeca Caldeira, uma influencer digital que fez parte do seu podcast.

Conheça agora a mulher que é cada vez mais uma referência na sua área.

Rebeca Caldeira é uma jovem de 30 anos, casada e com dois filhos, que está a conquistar o mundo digital, sendo cada vez mais uma referência na sua área.

Cristina Ferreira mostrou-se rendida à influencer digital portuguesa, que participou recentemente no seu podcast 'mulher de tomates': «Não conhecia a Rebeca Caldeira. Sabia da sua existência há muito pouco tempo», começou por referir.

«Quando pensei no podcast pensei nela imediatamente, não sei bem porquê. Acho que foi daquelas minhas intuições certeiras. E, no primeiro dia de gravações, lá estava ela. Quando acabou percebi logo que tinha saído melhor que a encomenda. Até hoje», acrescentou.

Cristina Ferreira teceu grandes elogios à influencer: «É genuína, alegre, sem m****, trabalhadora, feliz, mãe, mulher de um beto e…influencer».

«Tinha 1000 seguidores há pouco tempo. Agora tem quase 200 mil. Conquistou cada um sendo apenas o que é. E não foi sorte. Ela apenas olhou para o carro vermelho», rematou a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

O respeito e admiração são mútuos. Também Rebeca Caldeira devolveu o carinho, através do Instagram.: «Dizem que nunca devemos conhecer os nossos “heróis” porque acabamos sempre por descobrir que são feitos do mesmo barro que nós. Tive a oportunidade de conhecer a Cristina, e apesar do barro ser o mesmo, a peça é única», escreveu.

A jovem acrescentou: «Uma força da natureza, uma presença incrível, uma pessoa muito gentil. O seu percurso é notável, mas é a sua forma de estar que verdadeiramente me cativa. Tive o privilégio de conversar, rir e quase chorar com ela 🥹 na nossa primeira conversa! Obrigada pela oportunidade».

