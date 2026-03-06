É diferente e combina com a dieta. Esta refeição de Cristina Ferreira está a surpreender

O almoço de Cristina Ferreira voltou a dar que falar nas redes sociais. A apresentadora partilhou nos stories do Instagram uma refeição simples, mas bastante reconfortante, mostrando um prato que combina tradição e equilíbrio alimentar.

Na imagem publicada, Cristina revela que chegou a casa e decidiu juntar bochechas de porco estufadas com batatas cozidas e uma salada de beterraba com feijão branco. A própria explicou a escolha do acompanhamento: está a tentar introduzir mais leguminosas na alimentação diária.

Mais do que mostrar o que come, a comunicadora acaba também por partilhar um pequeno hábito alimentar: apostar em refeições caseiras e nutritivas, onde as leguminosas ganham destaque pelo seu valor nutricional, sendo ricas em proteína vegetal, fibra e minerais.