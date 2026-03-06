É diferente e combina com a dieta. Esta refeição de Cristina Ferreira está a surpreender

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Ao Minuto

20:03
«Ajudem-me! A Liliana vai-me bater. Socorro!». Reveladas novas imagens do confronto Liliana e Diana Dora - Big Brother
01:09

«Ajudem-me! A Liliana vai-me bater. Socorro!». Reveladas novas imagens do confronto Liliana e Diana Dora

19:54
Liliana desabafa após a grande discussão com Diana Dora - Big Brother
02:10

Liliana desabafa após a grande discussão com Diana Dora

19:50
Norberto é ignorado pelos colegas durante horas - Big Brother
04:19

Norberto é ignorado pelos colegas durante horas

19:45
Diana Dora e Norberto são irmãos? Esta é a nova teoria dos concorrentes - Big Brother
03:36

Diana Dora e Norberto são irmãos? Esta é a nova teoria dos concorrentes

19:42
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso - Big Brother
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

19:36
Insultos e lágrimas. Diana Dora explica momentos de caos com Liliana - Big Brother
02:03

Insultos e lágrimas. Diana Dora explica momentos de caos com Liliana

19:34
Diana Dora chora em desespero após a grave discussão com Liliana - Big Brother
02:04

Diana Dora chora em desespero após a grave discussão com Liliana

19:25
Diana Dora e Liliana protagonizam a maior discussão da edição. Este foi o motivo - Big Brother
01:24

Diana Dora e Liliana protagonizam a maior discussão da edição. Este foi o motivo

19:24
Como nunca as viu: Estas são as primeiras imagens da discussão de Diana Dora e Liliana - Big Brother
01:04

Como nunca as viu: Estas são as primeiras imagens da discussão de Diana Dora e Liliana

19:15
Última Hora! Nuno Eiró anuncia que acaba de acontecer a discussão mais forte do Secret Story 10 - Big Brother
01:07

Última Hora! Nuno Eiró anuncia que acaba de acontecer a discussão mais forte do Secret Story 10

18:50
“Cara de pau” a dobrar: Diogo e Liliana enganam-se um ao outro para esconder segredos - Big Brother
01:53

“Cara de pau” a dobrar: Diogo e Liliana enganam-se um ao outro para esconder segredos

18:48
Hélder carregou no Botão dos Segredos. O que aconteceu a seguir surpreendeu tudo e todos - Big Brother
03:28

Hélder carregou no Botão dos Segredos. O que aconteceu a seguir surpreendeu tudo e todos

18:42
«Eu não me identifico com ninguém aqui»: Luzia desfaz-se em lágrimas - Big Brother
03:01

«Eu não me identifico com ninguém aqui»: Luzia desfaz-se em lágrimas

18:40
Com voz embargada, Luzia justifica-se: «Não sou uma vítima» - Big Brother
05:29

Com voz embargada, Luzia justifica-se: «Não sou uma vítima»

18:38
Missão Secreta de Norberto envolve Catarina. E não vai acreditar no que teve de fazer antes de beijá-la - Big Brother
03:24

Missão Secreta de Norberto envolve Catarina. E não vai acreditar no que teve de fazer antes de beijá-la

18:29
«Muita gente aqui devia de emigrar»: Liliana indignada com desperdício alimentar na casa - Big Brother
03:32

«Muita gente aqui devia de emigrar»: Liliana indignada com desperdício alimentar na casa

18:16
«Vocês vão fazer a coreografia sozinhos?»: Diana Dora perde as estribeiras durante ensaios - Big Brother
02:37

«Vocês vão fazer a coreografia sozinhos?»: Diana Dora perde as estribeiras durante ensaios

18:03
Bem ou mal sucedida? Este foi o resultado da missão de João em que o público participou - Big Brother
03:00

Bem ou mal sucedida? Este foi o resultado da missão de João em que o público participou

17:50
Ricardo João debaixo do fogo: Dinâmica de Sara coloca-o no centro das discussões - Big Brother
04:28

Ricardo João debaixo do fogo: Dinâmica de Sara coloca-o no centro das discussões

17:30
Sara desfaz-se em lágrimas nos braços de Catarina - Big Brother
02:45

Sara desfaz-se em lágrimas nos braços de Catarina

17:18
Pedro oferece massagem a Eva em frente ao namorado. Esta foi a reação de Diogo - Big Brother
04:02

Pedro oferece massagem a Eva em frente ao namorado. Esta foi a reação de Diogo

17:11
Catarina e Sara de costas voltadas? As concorrentes deixam “tudo em pratos limpos” - Big Brother
11:16

Catarina e Sara de costas voltadas? As concorrentes deixam “tudo em pratos limpos”

16:55
Esta foi a concorrente "renegada". Descubra a consequência - Big Brother
04:38

Esta foi a concorrente "renegada". Descubra a consequência

16:52
Tenso! Os aliados foram definidos. E esta concorrente ficou de fora - Big Brother
15:52

Tenso! Os aliados foram definidos. E esta concorrente ficou de fora

16:08
Diogo vai contra tudo e todos: «Por estar calado, não significa que eu não acabe por ser protagonista» - Big Brother
02:38

Diogo vai contra tudo e todos: «Por estar calado, não significa que eu não acabe por ser protagonista»

É diferente e combina com a dieta. Esta refeição de Cristina Ferreira está a surpreender

É diferente e combina com a dieta. Esta refeição de Cristina Ferreira está a surpreender - Big Brother

A manhã pode ter sido intensa, mas Cristina Ferreira mostrou aos seguidores que, quando chega a casa, gosta de fazer uma pausa para desfrutar de uma refeição reconfortante e voltou a partilhar esse momento nas redes sociais.

O almoço de Cristina Ferreira voltou a dar que falar nas redes sociais. A apresentadora partilhou nos stories do Instagram uma refeição simples, mas bastante reconfortante, mostrando um prato que combina tradição e equilíbrio alimentar.

Na imagem publicada, Cristina revela que chegou a casa e decidiu juntar bochechas de porco estufadas com batatas cozidas e uma salada de beterraba com feijão branco. A própria explicou a escolha do acompanhamento: está a tentar introduzir mais leguminosas na alimentação diária.

Mais do que mostrar o que come, a comunicadora acaba também por partilhar um pequeno hábito alimentar: apostar em refeições caseiras e nutritivas, onde as leguminosas ganham destaque pelo seu valor nutricional, sendo ricas em proteína vegetal, fibra e minerais.

 
Hoje às 12:21
Hoje às 12:09
Hoje às 10:28
Hoje às 09:54
Ontem às 17:46
Ontem às 16:56
Hoje às 14:15
Hoje às 12:36
5 jan, 18:58
Hoje às 09:54
Há 1h e 41min
Hoje às 16:24
Hoje às 14:20
Hoje às 12:21
Hoje às 12:09
Hoje às 11:30
Hoje às 00:45
4 mar, 18:40
23 fev, 19:31
23 fev, 18:37
23 fev, 18:28
Há 1h e 41min
Ontem às 22:27
4 mar, 00:20
2 mar, 19:46
2 mar, 19:43
Hoje às 14:20
Hoje às 14:15
Hoje às 12:09
Hoje às 10:28
Ontem às 15:52
Há 1h e 50min
Hoje às 14:42
Hoje às 13:06
Hoje às 12:13
Hoje às 10:39
