Inspirador: Cristina Ferreira deixa conselho que vai querer seguir

Ao Minuto

22:55
Liliana lança farpa a Marisa e Pedro: «Se vocês fossem um casal, ficavam aqui até à final» - Big Brother
01:21

Liliana lança farpa a Marisa e Pedro: «Se vocês fossem um casal, ficavam aqui até à final»

22:51
Pedro imita Marisa Susana e a reação de Marisa é impagável - Big Brother
01:00

Pedro imita Marisa Susana e a reação de Marisa é impagável

22:47
Leandro promete não desistir: «Eu continuo a trabalhar nos segredos» - Big Brother
03:12

Leandro promete não desistir: «Eu continuo a trabalhar nos segredos»

22:28
Botão dos segredos de Leandro para Marisa e Pedro deixa a casa em suspenso: Todas as reações - Big Brother
05:59

Botão dos segredos de Leandro para Marisa e Pedro deixa a casa em suspenso: Todas as reações

22:15
Acertou? Leandro volta a apertar o botão dos segredos sobre Marisa e Pedro - Big Brother
06:33

Acertou? Leandro volta a apertar o botão dos segredos sobre Marisa e Pedro

22:10
Leandro e Marisa Susana cada vez mais perto do segredo do casal: «Têm aquela intimidade» - Big Brother
03:21

Leandro e Marisa Susana cada vez mais perto do segredo do casal: «Têm aquela intimidade»

22:07
Hilariante! Marisa Susana e Leandro engendram plano para apanhar o casal em flagrante - Big Brother
03:41

Hilariante! Marisa Susana e Leandro engendram plano para apanhar o casal em flagrante

22:02
«Vocês têm é comichão»: Ana sai em defesa de Marisa - Big Brother
04:23

«Vocês têm é comichão»: Ana sai em defesa de Marisa

21:54
Gangue dos Frescos ‘massacra’ Marisa? Eis o que dizem os concorrentes - Big Brother
03:53

Gangue dos Frescos ‘massacra’ Marisa? Eis o que dizem os concorrentes

21:49
Todas as reações: Caixa dos Mexericos volta a ‘pegar fogo’ à Casa mais vigiada do País - Big Brother
03:34

Todas as reações: Caixa dos Mexericos volta a ‘pegar fogo’ à Casa mais vigiada do País

21:23
Marisa e Pedro têm conversa ‘picante’ na cozinha: «Quando sairmos daqui vai ser de manhã à noite» - Big Brother
02:37

Marisa e Pedro têm conversa ‘picante’ na cozinha: «Quando sairmos daqui vai ser de manhã à noite»

19:57
Liliana desconfiada do segredo de Marisa: «Porque é que ela fica tão incomodada?» - Big Brother
04:39

Liliana desconfiada do segredo de Marisa: «Porque é que ela fica tão incomodada?»

19:51
Já sabe de tudo! Marisa Susana tem palpite sobre o segredo de Marisa - Big Brother
01:53

Já sabe de tudo! Marisa Susana tem palpite sobre o segredo de Marisa

19:47
Pedro não resiste! Conversa ‘picante’ com Marisa aquece o clima no quarto - Big Brother
04:39

Pedro não resiste! Conversa ‘picante’ com Marisa aquece o clima no quarto

19:39
Ataque de ciúmes? Liliana desabafa com Marisa Susana sobre Ana e Fábio - Big Brother
05:01

Ataque de ciúmes? Liliana desabafa com Marisa Susana sobre Ana e Fábio

19:29
O caldo entornou: Ana entra em confronto com Pedro por causa do jantar - Big Brother
05:17

O caldo entornou: Ana entra em confronto com Pedro por causa do jantar

19:19
«Tu já tens idade suficiente…»: Ana ‘pega-se’ com Bruno - Big Brother
03:47

«Tu já tens idade suficiente…»: Ana ‘pega-se’ com Bruno

19:14
Tensão na casa! Leandro explode após crítica de Inês - Big Brother
02:21

Tensão na casa! Leandro explode após crítica de Inês

18:53
Ao rubro: Leandro e Marisa Susana em gritaria que reacende suspeitas sobre Pedro e Marisa - Big Brother
04:00

Ao rubro: Leandro e Marisa Susana em gritaria que reacende suspeitas sobre Pedro e Marisa

18:49
Inédito: Dylan ameaça abandonar tudo se Inês for expulsa - Big Brother
03:19

Inédito: Dylan ameaça abandonar tudo se Inês for expulsa

18:40
Ataques ao grupo de Bruno e Dylan terminam em bate-boca aceso - Big Brother
04:40

Ataques ao grupo de Bruno e Dylan terminam em bate-boca aceso

18:31
Beijos sem fim: Marisa surpreende Pedro com missão atrevida pela casa fora - Big Brother
03:16

Beijos sem fim: Marisa surpreende Pedro com missão atrevida pela casa fora

18:26
Bruno acusa Gang dos frescos de «Paz podre» e o caos instala-se - Big Brother
04:57

Bruno acusa Gang dos frescos de «Paz podre» e o caos instala-se

18:07
Berros sem fim: Ana e Liliana explodem por causa de tarefas - Big Brother
02:53

Berros sem fim: Ana e Liliana explodem por causa de tarefas

16:51
Bombástico: Homens do Secret Story 9 surpreendem com novo visual - Big Brother
06:12

Bombástico: Homens do Secret Story 9 surpreendem com novo visual

Inspirador: Cristina Ferreira deixa conselho que vai querer seguir

  • Secret Story
  • Ontem às 18:03
Inspirador: Cristina Ferreira deixa conselho que vai querer seguir - Big Brother

A apresentadora recorreu às redes sociais para partilhar uma reflexão sobre foco e resiliência.

Cristina Ferreira voltou a dar que falar com mais uma das suas reflexões inspiradoras. Na tarde desta quarta-feira, dia 19 de novembro, a apresentadora recorreu ao Instagram para partilhar uma mensagem sobre resiliência e foco.

«Num mundo em que tantos te tentam deitar abaixo, concentra-te naqueles que te dão a mão. Subir a montanha exige resiliência, escolha e foco», escreveu a apresentadora numa fotografia em que se pode ver o mar.

Cristina Ferreira deixou ainda um conselho direto aos seguidores: «Se te dispersas com as vozes contrárias, perdes energia para seguir em frente. Isto serve para tudo na vida. A felicidade está dentro de nós.»

Cristina Ferreira certa do futuro de Jéssica Vieira e João Oliveira? «Vão casar…»

É o tema do momento. Jéssica Vieira e João Oliveira estão a agitar a Internet com imagens dos dois muito cúmplices. Na verdade, trata-se de um videoclip romântico que gravaram para a nova música da cantora Bruna. Esta manhã, dia 20 de novembro, Jéssica Vieira e João Oliveira estiveram no programa Dois às 10 a esclarecer o que há de facto entre os dois.

A vencedora do Big Brother Verão e o ex-concorrente, que se cruzaram pela primeira vez na casa mais vigiada do País, garantem que entre os dois há apenas uma boa amizade. Contudo, tanto Cristina Ferreira como Cláudio Ramos não se inibiram de ‘fazer apostas’ para o futuro.

Cláudio Ramos começou por lançar a suspeita de que o interesse surgiu no verão perante o olhar dos espectadores do Big Brother Verão. «Na casa houve um interesse…». Contudo, Jéssica negou: «Nós somos mesmo amigos. A música esta linda e é emocionante».

Ao perceber que o videoclip foi gravado na Ericeira, Cristina Ferreira atirou: «Foi na Ericeira. Vão casar!»

«Somos amigos e que fique bem claro isso», frisou, uma vez mais, a grande vencedora do último Big Brother.

«Tinha muito graça, eles virem aqui contar daqui a uns meses... Só para tirarem as teimas, encontrem-se todos os dias!», pediu a apresentadora da TVI.

 

Temas: Cristina Ferreira Reflexao Mensagem

