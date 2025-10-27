Esta é a "regra" que Cristina Ferreira segue à risca: e que a leva ao sucesso

Esta é a paixão secreta de Cristina Ferreira que poucos conheciam: As imagens aqui

Mais uma gala do Secret Story, mais um look deslumbrante de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira adotou uma vida mais saudável há algum tempo e, desde então, tem surpreendido com uma forma física de fazer inveja a qualquer uma. A apresentadora da revelou agora qual é o segredo por detrás dessa mesma silhueta.

Exercício físico e uma alimentação super equilibrada são as chaves para este sucesso de Cristina Ferreira, mas esta semana a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI confidenciou a 'regra' que segue à risca para conseguir os melhores resultados.

«Faço no mínimo quatro treinos de musculação por semana e um dia de pilates. Ninguém o pode fazer por ti», escreveu a anfitriã do Secret Story 9, na legenda de um story que partilhou no Instagram.

Veja tudo aqui:

Além desta revelação, Cristina Ferreira contou ainda aos fãs, através de um outro story partilhado no Instagram, uma das «coisas que mais gosta de fazer na vida»: «ir ao supermercado e encher a fruteira».