Esta é a "regra" que Cristina Ferreira segue à risca: e que a leva ao sucesso

Cristina Ferreira adotou uma vida mais saudável há algum tempo e, desde então, tem surpreendido com uma forma física de fazer inveja a qualquer uma. A apresentadora da revelou agora qual é o segredo por detrás dessa mesma silhueta.
Exercício físico e uma alimentação super equilibrada são as chaves para este sucesso de Cristina Ferreira, mas esta semana a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI confidenciou a 'regra' que segue à risca para conseguir os melhores resultados.
«Faço no mínimo quatro treinos de musculação por semana e um dia de pilates. Ninguém o pode fazer por ti», escreveu a anfitriã do Secret Story 9, na legenda de um story que partilhou no Instagram.
Veja tudo aqui:
Além desta revelação, Cristina Ferreira contou ainda aos fãs, através de um outro story partilhado no Instagram, uma das «coisas que mais gosta de fazer na vida»: «ir ao supermercado e encher a fruteira».