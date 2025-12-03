A mensagem poderosa de Cristina Ferreira que levou uma conhecida atriz da TVI a reagir

Cristina Ferreira deixou uma mensagem poderosa nas redes sociais sobre confiança e uma conhecida atriz da TVI não tardou a reagir.

«A confiança chega no dia em que sabemos quem somos. E isso, às vezes, demora. Não percam tempo», escreveu a diretora de entretenimento e ficção da TVI no Instagram.

Na partilha, Cristina Ferreira mostrou ainda uma citação de um livro, que mereceu a atenção de uma conhecida atriz da TVI: «Parem de tentar agradar a toda a gente. Nem sequer gostam de toda a gente», lê-se.

Rita Pereira não tardou a reagir a esta frase na caixa de comentários: «3.ª foto - Algo que me chateia desde sempreee em muita gente!!! E o mais espectacular é, quando tu dizes a verdade a alguém, tu é que estás mal», escreveu.

Veja a partilha de Cristina Ferreira em cima e percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens do look que causou sensação na gala de domingo.