Rita Pereira quer casar com vestido de Cristina Ferreira. O look que deixou a atriz em êxtase

A nona edição do Secret Story – Casa dos Segredos arrancou na noite de domingo, 14 de setembro, com Cristina Ferreira na condução da primeira gala. Ao longo da emissão foram revelados os 22 novos concorrentes que vão habitar a casa mais vigiada do país.

Entre os muitos telespectadores que acompanharam o regresso do reality show esteve Rita Pereira. A atriz recorreu à sua conta de Instagram para deixar elogios à apresentadora e à forma como se apresentou nesta estreia.

«Liguei para ver o vestido da Cristina, está visto! Arrasadora, tudo no lugar, arrasou», escreveu Rita Pereira, visivelmente impressionada com o look da apresentadora.

Encantada com o vestido branco escolhido por Cristina Ferreira, a atriz acrescentou ainda: «Eu quero, eu acho que eu casava com este vestido, amei.»