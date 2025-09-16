Rita Pereira quer casar com vestido de Cristina Ferreira. O look que deixou a atriz em êxtase

Ao Minuto

21:39
«Uma pessoa quando se mutila tem...»: Marisa Susana fala de concorrente da casa - Big Brother
02:21

«Uma pessoa quando se mutila tem...»: Marisa Susana fala de concorrente da casa

20:06
«Eu não estou preocupada com o que o Pedro Jorge anda a fazer»: Marisa é implacável com o marido - Big Brother
03:22

«Eu não estou preocupada com o que o Pedro Jorge anda a fazer»: Marisa é implacável com o marido

20:03
Cúmplices, Mariana e Rui descobrem que partilham o segredo que envolve a Voz? - Big Brother
02:37

Cúmplices, Mariana e Rui descobrem que partilham o segredo que envolve a Voz?

19:52
Liliana está noiva, mas será que isso pode mudar?: «Parece que está aberta a muitas coisas...» - Big Brother
03:11

Liliana está noiva, mas será que isso pode mudar?: «Parece que está aberta a muitas coisas...»

19:45
Anel de compromisso, abraços, beijinhos e... ciúmes?: Este pode ser o novo triângulo amoroso do SS - Big Brother
04:17

Anel de compromisso, abraços, beijinhos e... ciúmes?: Este pode ser o novo triângulo amoroso do SS

19:38
«Não podem dizer isto à Marisa, se não...»: Pedro faz revelações exclusivas no confessionário - Big Brother
01:39

«Não podem dizer isto à Marisa, se não...»: Pedro faz revelações exclusivas no confessionário

19:16
Voz apresenta o Ranking das primeiras impressões: Saiba quem é o mais sedutor - Big Brother
03:00

Voz apresenta o Ranking das primeiras impressões: Saiba quem é o mais sedutor

19:09
«Sou ótima a mandar»: Ao eleger o chefe das limpezas, há uma concorrente que se destaca - Big Brother
05:55

«Sou ótima a mandar»: Ao eleger o chefe das limpezas, há uma concorrente que se destaca

18:51
Pedro chora no confessionário: Missão de romance com Ana transforma-se em realidade? - Big Brother
04:48

Pedro chora no confessionário: Missão de romance com Ana transforma-se em realidade?

18:37
«A miúda é muito gira (...) fico nervoso»: Enquanto Pedro toca na Ana, Marisa reage - Big Brother
01:30

«A miúda é muito gira (...) fico nervoso»: Enquanto Pedro toca na Ana, Marisa reage

18:14
«Quem é que achas que me podia roubar o Dylan?»: Não é só o concorrente que parece ter interesse - Big Brother
03:56

«Quem é que achas que me podia roubar o Dylan?»: Não é só o concorrente que parece ter interesse

17:38
Concorrente insinua que Marisa Susana se meteu na casa de banho com Fábio?: «Eu já te disse que sou casada!» - Big Brother
02:54

Concorrente insinua que Marisa Susana se meteu na casa de banho com Fábio?: «Eu já te disse que sou casada!»

17:27
«É a única pessoa que me consegue incomodar»: Fábio 'rasga' concorrente, mas não é o único - Big Brother
02:30

«É a única pessoa que me consegue incomodar»: Fábio 'rasga' concorrente, mas não é o único

17:26
«Tu não mandas (...) Muda de espaço, sai tu!»: Marisa Susana está no olho do furacão - Big Brother
03:48

«Tu não mandas (...) Muda de espaço, sai tu!»: Marisa Susana está no olho do furacão

16:53
Ana fez cara de 'nojenta' e é 'mentirosa'?: A tensão aumenta entre duas concorrentes - Big Brother
03:04

Ana fez cara de 'nojenta' e é 'mentirosa'?: A tensão aumenta entre duas concorrentes

16:46
Vingança é um prato que se serve frio: «Há uma coisa que eu não aceito de ninguém» - Big Brother
01:52

Vingança é um prato que se serve frio: «Há uma coisa que eu não aceito de ninguém»

16:41
Marisa Susana em confronto com Liliana: «O meu coração não bate quando tu queres» - Big Brother
07:53

Marisa Susana em confronto com Liliana: «O meu coração não bate quando tu queres»

16:36
Sandro desaba em lágrimas ao falar de colega: «Nunca consegui estabelecer uma amizade» - Big Brother
04:04

Sandro desaba em lágrimas ao falar de colega: «Nunca consegui estabelecer uma amizade»

16:34
Lídia critica Bruna: «Achei-te muito emperuada, caiu-me muito mal a tua atitude» - Big Brother
09:55

Lídia critica Bruna: «Achei-te muito emperuada, caiu-me muito mal a tua atitude»

16:30
Bruna diz que «o santo não bate» com Lídia e a discussão acende-se: «Está a fazer um grande frete» - Big Brother
04:16

Bruna diz que «o santo não bate» com Lídia e a discussão acende-se: «Está a fazer um grande frete»

16:26
Em dinâmica de ‘likes’ e ‘dislikes’, estas duas concorrentes picam-se «Ela não gosta da minha presença» - Big Brother
05:17

Em dinâmica de ‘likes’ e ‘dislikes’, estas duas concorrentes picam-se «Ela não gosta da minha presença»

16:22
Liliana garante: «Mesmo solteira não ia para o Fábio (…) sinto-me bem com ele como me sinto com a Vera» - Big Brother
08:22

Liliana garante: «Mesmo solteira não ia para o Fábio (…) sinto-me bem com ele como me sinto com a Vera»

16:18
Incomodada, Liliana mete ‘os pontos nos is’: «Se eu te estou a dizer que namoro lá fora…» - Big Brother
03:29

Incomodada, Liliana mete ‘os pontos nos is’: «Se eu te estou a dizer que namoro lá fora…»

16:14
Marisa atira: «Até diria que a Ana era um casal com o Pedro» - Big Brother
01:46

Marisa atira: «Até diria que a Ana era um casal com o Pedro»

16:13
Mulher de Pedro confronta Ana: «Ficaste chateada com o que eu disse?» - Big Brother
01:14

Mulher de Pedro confronta Ana: «Ficaste chateada com o que eu disse?»

Rita Pereira quer casar com vestido de Cristina Ferreira. O look que deixou a atriz em êxtase

  • Secret Story
  • Hoje às 13:21
Rita Pereira quer casar com vestido de Cristina Ferreira. O look que deixou a atriz em êxtase - Big Brother

Cristina Ferreira brilhou na abertura da nona edição do Secret Story – Casa dos Segredos, realizada este domingo, 14 de setembro, e recebeu rasgados elogios de Rita Pereira, que não resistiu a destacar o vestido escolhido pela apresentadora.

A nona edição do Secret Story – Casa dos Segredos arrancou na noite de domingo, 14 de setembro, com Cristina Ferreira na condução da primeira gala. Ao longo da emissão foram revelados os 22 novos concorrentes que vão habitar a casa mais vigiada do país.

Entre os muitos telespectadores que acompanharam o regresso do reality show esteve Rita Pereira. A atriz recorreu à sua conta de Instagram para deixar elogios à apresentadora e à forma como se apresentou nesta estreia.

«Liguei para ver o vestido da Cristina, está visto! Arrasadora, tudo no lugar, arrasou», escreveu Rita Pereira, visivelmente impressionada com o look da apresentadora.

Encantada com o vestido branco escolhido por Cristina Ferreira, a atriz acrescentou ainda: «Eu quero, eu acho que eu casava com este vestido, amei.»

Ex-concorrente de reality show morre em salto de paraquedas. Tinha 31 anos
Há 3h e 42min

Ex-concorrente de reality show morre em salto de paraquedas. Tinha 31 anos

Há 3h e 42min
Jéssica Vieira revela reconciliação com homem especial após o Big Brother Verão
Há 3h e 53min

Jéssica Vieira revela reconciliação com homem especial após o Big Brother Verão

Há 3h e 53min
Cristina Ferreira surpreende Catarina Miranda com confissão sobre o prémio final
Hoje às 17:15

Cristina Ferreira surpreende Catarina Miranda com confissão sobre o prémio final

Hoje às 17:15
Depois da avó de Catarina Miranda se tornar famosa, é a vez da mãe ficar conhecida
Hoje às 16:32

Depois da avó de Catarina Miranda se tornar famosa, é a vez da mãe ficar conhecida

Hoje às 16:32
Filho morre aos 16 anos. Ex-concorrente de reality show vê "o pior pesadelo tornar-se realidade"
Hoje às 16:09

Filho morre aos 16 anos. Ex-concorrente de reality show vê "o pior pesadelo tornar-se realidade"

Hoje às 16:09
Vânia Sá anuncia sexo do bebé no local mais especial de todos e recebe surpresa de cantor famoso
Hoje às 16:08

Vânia Sá anuncia sexo do bebé no local mais especial de todos e recebe surpresa de cantor famoso

Hoje às 16:08
Ex-concorrente de reality show morre em salto de paraquedas. Tinha 31 anos
Há 3h e 42min

Ex-concorrente de reality show morre em salto de paraquedas. Tinha 31 anos

Há 3h e 42min
Filho morre aos 16 anos. Ex-concorrente de reality show vê "o pior pesadelo tornar-se realidade"
Hoje às 16:09

Filho morre aos 16 anos. Ex-concorrente de reality show vê "o pior pesadelo tornar-se realidade"

Hoje às 16:09
Filho de Whitney Purvis, ex-estrela de reality show, morre com apenas 16 anos
Hoje às 16:08

Filho de Whitney Purvis, ex-estrela de reality show, morre com apenas 16 anos

Hoje às 16:08
Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»
Hoje às 11:24
05:12

Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»

Hoje às 11:24
Pedro faz massagem a Ana e a reação da mulher é inesperada
Hoje às 14:18
03:32

Pedro faz massagem a Ana e a reação da mulher é inesperada

Hoje às 14:18
Ex-concorrente de reality show morre em salto de paraquedas. Tinha 31 anos
Há 3h e 42min

Ex-concorrente de reality show morre em salto de paraquedas. Tinha 31 anos

Há 3h e 42min
Jéssica Vieira revela reconciliação com homem especial após o Big Brother Verão
Há 3h e 53min

Jéssica Vieira revela reconciliação com homem especial após o Big Brother Verão

Há 3h e 53min
Cristina Ferreira surpreende Catarina Miranda com confissão sobre o prémio final
Hoje às 17:15

Cristina Ferreira surpreende Catarina Miranda com confissão sobre o prémio final

Hoje às 17:15
Depois da avó de Catarina Miranda se tornar famosa, é a vez da mãe ficar conhecida
Hoje às 16:32

Depois da avó de Catarina Miranda se tornar famosa, é a vez da mãe ficar conhecida

Hoje às 16:32
Filho morre aos 16 anos. Ex-concorrente de reality show vê "o pior pesadelo tornar-se realidade"
Hoje às 16:09

Filho morre aos 16 anos. Ex-concorrente de reality show vê "o pior pesadelo tornar-se realidade"

Hoje às 16:09
Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente
Ontem às 00:47

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Ontem às 00:47
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
Ontem às 00:18
00:58

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa

Ontem às 00:18
Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão
Ontem às 00:12
04:26

Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão

Ontem às 00:12
Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim
14 set, 23:01
01:33

Este concorrente deu um «tiro de pressão de ar» ao treinador Rúben Amorim

14 set, 23:01
Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares
14 set, 22:29
01:22

Assalto à mão armada, «milagres» e brinquedos sexuais: Esta edição está recheada de segredos peculiares

14 set, 22:29
Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
Ontem às 00:49
13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

Ontem às 00:49
Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»
Ontem às 00:41
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

Ontem às 00:41
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
13 set, 19:54
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

13 set, 19:54
Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso
13 set, 19:32
03:40

Duas mulheres a lutar por um homem! Daniela e Miranda 'pegadas' por causa de Afonso

13 set, 19:32
Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão
12 set, 23:26
08:20

Alta tensão! Reveja as discussões que mais deram que falar no Big Bother Verão

12 set, 23:26
Em imagem impactante, Jéssica Vieira afirma: "Tenho os melhores comigo"
Há 3h e 41min

Em imagem impactante, Jéssica Vieira afirma: "Tenho os melhores comigo"

Há 3h e 41min
Após fim do "Big Brother Verão", Jéssica Vieira vive momento especial: "Finalmente"
Hoje às 17:33

Após fim do "Big Brother Verão", Jéssica Vieira vive momento especial: "Finalmente"

Hoje às 17:33
Kina: "Tentaram ridicularizar a minha idade. Tentaram humilhar-me de todas as maneiras"
Hoje às 17:28

Kina: "Tentaram ridicularizar a minha idade. Tentaram humilhar-me de todas as maneiras"

Hoje às 17:28
Indignada, Maria Botelho Moniz põe fim a boatos: "A notícia é falsa!"
Hoje às 16:48

Indignada, Maria Botelho Moniz põe fim a boatos: "A notícia é falsa!"

Hoje às 16:48
Em dia especial, Bernardina Brito emociona seguidores: "Será um ano extraordinário"
Hoje às 15:53

Em dia especial, Bernardina Brito emociona seguidores: "Será um ano extraordinário"

Hoje às 15:53
