Cristina Ferreira faz revelação sobre o menino de 9 anos que salvou a mãe ao ligar para o INEM

Rodrigo é o herói do momento: Tem apenas nove anos e salvou a mãe com uma chamada impressionante para o INEM, enquanto estava no carro com ela e os dois irmãos gémeos, de seis anos.

Esta quarta-feira no 'Dois às 10', Cristina Ferreira recordou o episódio que está a emocionar o País e fez uma grande revelação sobre o menino, a que ninguém ficou indiferente.

«Hoje acordámos todos felizes, porque no meio de tanta notícia um bocadinho menos feliz, ontem percebemos que um menino salva a própria mãe quando tem esta capacidade de ligar para o INEM», começou por referir a apresentadora do programa matutino.

Cristina Ferreira acrescentou: «As imagens já estão nas redes sociais e toda a gente com uma lágrima no olho, porque o Rodrigo foi um valente com os seus irmãos de seis anos, que estavam no carro e manteve a calma para pedir ajuda à mãe».

«O Rodrigo já conheceu o funcionário do INEM que o atendeu e nós vamos receber o Rodrigo amanhã, ele é nosso convidado, é ele, é também o funcionário do INEM que estava do outro lado, a mãe e os irmãos», revelou a apresentadora.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI rematou: «É uma história muito feliz e é aqui o exemplo para muitas famílias: será que o seu filho era capaz de fazer o mesmo com nove anos? É uma história feliz que lhe damos a conhecer amanhã no ‘Dois às 10’».

