Cristina Ferreira revela hábito essencial que não pode faltar no seu dia a dia

Cristina Ferreira deixa sempre clara a importância do exercício físico na sua vida. E a partilha que fez na tarde desta quinta-feira, 20 de novembro, não foi exceção.

A apresentadora reforça que esta prática a ajuda a manter a motivação no seu dia a dia. Um hábito que conjuga com a vida agitada, da qual o Secret Story faz parte.

Numa fotografia captada no ginásio, Cristina Ferreira escreveu:

«Gosto mesmo de treinar. Passou a ser parte essencial do meu dia e fonte de energia. E estou numa fase em que quero mesmo intensificar e ver outro tipo de resultados.»

Cristina Ferreira voltou a dar que falar com mais uma das suas reflexões inspiradoras. Na tarde desta quarta-feira, dia 19 de novembro, a apresentadora recorreu ao Instagram para partilhar uma mensagem sobre resiliência e foco.

«Num mundo em que tantos te tentam deitar abaixo, concentra-te naqueles que te dão a mão. Subir a montanha exige resiliência, escolha e foco», escreveu a apresentadora numa fotografia em que se pode ver o mar.

Cristina Ferreira deixou ainda um conselho direto aos seguidores: «Se te dispersas com as vozes contrárias, perdes energia para seguir em frente. Isto serve para tudo na vida. A felicidade está dentro de nós.»