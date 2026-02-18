Cristina Ferreira reage a vídeo hilariante de Ruben e Tatiana Boa Nova. A resposta do ex-concorrente é imperdível

Ruben e Tatiana Boa Nova aproveitaram o Carnaval para uma publicação que está a conquistar os portugueses. No vídeo, o casal surge ao lado do filho mais novo, Rodrigo, de apenas dois meses, numa encenação que não passou despercebida a Cristina Ferreira.

Na publicação, Ruben aparece em trajes menores fantasiado de polícia, com o bebé ao colo, enquanto Tatiana surge como "criminosa", com algemas nas mãos. A legenda que acompanha o vídeo diz tudo sobre o timing inesperado:

«Quando a criança decide acordar no meio de uma detenção.»

A caixa de comentários rapidamente se encheu de elogios ao humor do casal, incluindo uma reação de Cristina Ferreira com um emoji de risos. Ruben não deixou passar a oportunidade e respondeu à apresentadora com uma dose extra de humor:

«Espero que para a semana não me interrompa a cirurgia , vou ser médico.»