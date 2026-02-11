Cristina Ferreira quebra rotina com saída à noite. E o sítio é o mais procurado de Lisboa

Cristina Ferreira trocou a rotina por um serão diferente na companhia de dois amigos, numa visita ao novo espaço do emblemático Café de São Bento, agora instalado na Rua do Coliseu. A apresentadora não poupou elogios à experiência, destacando a elegância do local e a qualidade do famoso bife, que a deixou rendida.

Entre boa comida e muitas gargalhadas, Cristina descreveu a noite como um verdadeiro brinde à amizade a meio da semana, confessando o quanto sabe bem quebrar a rotina, sobretudo quando se está em boa companhia, neste caso de Rubinho Correira e Catarina.

Bem-humorada como sempre, ainda fez questão de brincar com a fotografia partilhada nas redes sociais, garantindo que escolheu, propositadamente, a imagem “menos favorecedora” do trio.

Apesar do momento de descontração, a comunicadora recordou que a pausa teria hora marcada para terminar. Com a nova edição de “Secret Story” a aproximar-se, não tardaria até estar novamente em antena para mais um especial do reality show.

«A amizade a uma terça no novo @cafedesaobento , na rua do coliseu. O espaço é lindo e o bife incrível. Não tarda nada esta é a hora do especial Secret story. Sabe bem uma noite fora da norma . Ainda para mais com estes dois . ✨😍 ( claro que escolhi a pior fotografia dos 3 😂)»