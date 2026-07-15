Três passos que fazem a diferença: A rotina matinal de Cristina Ferreira está a dar que falar e é fácil de replicar

Cristina Ferreira voltou a dar um pequeno vislumbre da sua rotina diária e mostrou, através das redes sociais, três hábitos que fazem parte das suas manhãs. A apresentadora começa o dia com meio litro de água, segue para o treino e termina com um batido de proteína, uma combinação frequentemente associada a um estilo de vida saudável.

Mas o que dizem os especialistas sobre esta rotina?

Meio litro de água ao acordar

Depois de várias horas de sono sem ingestão de líquidos, é natural que o organismo acorde ligeiramente desidratado. Beber cerca de 500 mililitros de água logo pela manhã ajuda a repor os líquidos perdidos, contribui para o normal funcionamento do organismo e pode aumentar a sensação de energia para enfrentar o dia.

Treino nas primeiras horas do dia

O exercício físico matinal é uma estratégia adotada por muitas pessoas para criar consistência. Além de ajudar a cumprir a rotina antes das restantes obrigações, treinar de manhã pode melhorar o humor, graças à libertação de endorfinas, aumentar a disposição e promover benefícios para a saúde cardiovascular e para a condição física.

Batido de proteína após o exercício

Depois do treino, Cristina Ferreira opta por um batido de proteína. Esta é uma forma prática de fornecer ao organismo os nutrientes necessários para a recuperação muscular e para a manutenção da massa magra, sobretudo para quem tem uma agenda preenchida e precisa de uma refeição rápida.