Cristina Ferreira mostra primeiras imagens do Secret Story 10 e a cor surpreendeu: «Casa nova, novos segredos…»

A contagem decrescente para a nova edição do Secret Story está quase no fim. Com a estreia marcada para domingo, 22 de fevereiro, Cristina Ferreira decidiu dar aos fãs aquilo que mais esperavam: as primeiras imagens exclusivas da nova casa.

Foi através do Instagram, numa série de stories publicados na tarde desta quarta-feira, dia 18 de fevereiro, que a apresentadora revelou os primeiros vislumbres do que aí vem. O destaque vai para o confessionário, agora completamente renovado e decorado em tons de rosa, incluindo o icónico botão dos segredos, que volta a ocupar o lugar de honra.

Cristina Ferreira não resistiu a brincar com a ausência da emblemática Voz na legenda que acompanhou a publicação:

«Ó vozzzzzzzzzzzzz. Não me responde. E eu no confessionário. Se calhar só volta no domingo, quando os novos concorrentes estarão à porta de casa para entrar.»

A apresentadora partilhou ainda o entusiasmo com que recebe este novo desafio:

«Casa nova, novos segredos, um desafio que começa outra vez. Esta fase é muito entusiasmante, imaginar como vão ser, como se vai entender, as missões que serão entregues.»