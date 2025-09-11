Alerta spoiler: Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story. E está revelado o primeiro detalhe

Sensualidade e elegância: O look escolhido por Cristina Ferreira para entrar nos 48

A nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos está quase a chegar à TVI e Cristina Ferreira já levantou a ponta do véu do que podemos esperar do novo formato.

A diretora de entretenimento e ficção da TVI visitou a casa que será o palco de todas as emoções, esta quarta-feira 10 de setembro, e mostrou um bocadinho do seu interior.

«Fui à casa», escreveu Cristina Ferreira num vídeo partilhado nos stories do Instagram, onde se mostra a caminhar na casa mais vigiada do País.

Depois, num outro storie, a apresentadora mostrou um pormenor da casa e escreveu: «Domingo. Muitos segredos. 250 mil euros».

Resumimos agora tudo o que já se sabe sobre a nova edição:

Data da estreia: 14 de setembro, domingo

Apresentação: Cristina Ferreira nas galas de domingo

Prémio: 250 mil euros, o maior de sempre

Casa: cenários renovados e espaços inéditos - Sala de Confrontos; Um recanto no jardim especial

Concorrentes: fortes, ambiciosos e determinados

Segredos: Inconfessáveis e inesperados

Nesta temporada, nada será o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados vão entrar numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

A nova casa vai surpreender com cenários renovados e espaços inéditos. O mistério vai fundir-se num ambiente em que cada detalhe pode esconder uma pista valiosa.

O público pode esperar segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo pode mudar num piscar de olhos. A nova era do reality show começa brevemente… e nada será como antes.

Prepare-se para mergulhar num jogo onde só os mais fortes resistem. Uma nova era do Secret Story começa agora e nada será como antes!