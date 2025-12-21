Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Ao Minuto

00:51
Nomeações: Concorrentes votam para salvar. Saiba tudo - Big Brother
09:43

Nomeações: Concorrentes votam para salvar. Saiba tudo

00:41
Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer - Big Brother
06:45

Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer

00:39
Já esqueceu Fábio? Liliana eufórica minutos após a expulsão do namorado - Big Brother
02:40

Já esqueceu Fábio? Liliana eufórica minutos após a expulsão do namorado

00:38
Prémio de consolação! Após expulsão de Fábio, Liliana conquista Passaporte para a Final - Big Brother

Prémio de consolação! Após expulsão de Fábio, Liliana conquista Passaporte para a Final

00:35
Traição? Leandro bloqueia Pedro na luta pelo Passaporte para a final - Big Brother
12:27

Traição? Leandro bloqueia Pedro na luta pelo Passaporte para a final

00:33
Passaporte Conquistado! Este é o primeiro finalista do Secret Story 9 - Big Brother
12:27

Passaporte Conquistado! Este é o primeiro finalista do Secret Story 9

00:27
Como nunca a viu! Liliana entra em desespero e chora desalmadamente após expulsão de Fábio - Big Brother

Como nunca a viu! Liliana entra em desespero e chora desalmadamente após expulsão de Fábio

00:24
Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio - Big Brother

Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio

00:19
Soluços e lágrimas. Liliana mostra-se como nunca a viu: «Não é possível» - Big Brother
06:54

Soluços e lágrimas. Liliana mostra-se como nunca a viu: «Não é possível»

00:10
Liliana não tem dúvidas: Pedro será o concorrente expulso - Big Brother
03:41

Liliana não tem dúvidas: Pedro será o concorrente expulso

00:06
Vai passar o Natal a casa! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9 - Big Brother
01:40

Vai passar o Natal a casa! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9

23:52
Tensão ao rubro: Dylan e Ana Cristina discutem em plena Gala - Big Brother
01:54

Tensão ao rubro: Dylan e Ana Cristina discutem em plena Gala

23:46
Pedro sai em defesa de Marisa e pega-se com Fábio. A casa explode: «Respeitem!» - Big Brother
02:01

Pedro sai em defesa de Marisa e pega-se com Fábio. A casa explode: «Respeitem!»

23:46
Bruna Gomes diz o que ninguém esperava e arranca gargalhadas no estúdio - Big Brother
00:41

Bruna Gomes diz o que ninguém esperava e arranca gargalhadas no estúdio

23:43
Lágrimas: Marisa reencontra irmã e fica visivelmente abalada - Big Brother
01:53

Lágrimas: Marisa reencontra irmã e fica visivelmente abalada

23:41
No meio de gritos e insultos, Cristina Ferreira é obrigada a intervir: «Mais baixo!» - Big Brother
07:10

No meio de gritos e insultos, Cristina Ferreira é obrigada a intervir: «Mais baixo!»

23:33
Liliana gasta tempo e deixa pouco para Marisa reencontrar a família. Veja a reação - Big Brother
02:12

Liliana gasta tempo e deixa pouco para Marisa reencontrar a família. Veja a reação

23:30
Pura tensão: Liliana pede desculpa à mãe e recebe resposta inesperada - Big Brother
02:21

Pura tensão: Liliana pede desculpa à mãe e recebe resposta inesperada

23:28
Berros: Liliana faz comentário sobre Pedro e deixa Marisa furiosa - Big Brother
06:58

Berros: Liliana faz comentário sobre Pedro e deixa Marisa furiosa

23:20
Emoção sem fim: Leandro reencontra mãe e não esconde as lágrimas - Big Brother
03:06

Emoção sem fim: Leandro reencontra mãe e não esconde as lágrimas

23:16
Em direto: Leandro faz confissão inesperada e deixa os concorrentes surpresos - Big Brother
03:57

Em direto: Leandro faz confissão inesperada e deixa os concorrentes surpresos

23:12
Leandro ataca duramente Liliana: «A cobrinha Liliana, gosta de espalhar veneno» - Big Brother
06:15

Leandro ataca duramente Liliana: «A cobrinha Liliana, gosta de espalhar veneno»

22:47
Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story - Big Brother

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

22:46
Primeiro salvo da noite não passa despercebido e gera reação do público - Big Brother
01:13

Primeiro salvo da noite não passa despercebido e gera reação do público

22:44
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala - Big Brother
02:58

«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

  Há 2h e 59min
Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story - Big Brother

Cristina Ferreira revela em detalhe o que fez este domingo, desde que acordou até ao momento em que está a apresentar a gala do Secret Story

O dia começou cedo para Cristina Ferreira e vai acabar tarde, apenas após mais uma gala do Secret Story. Através das redes sociais, a apresentadora da TVI mostrou tudo o que fez este domingo, dia 21 de dezembro. E é surpreendente.

A apresentadora relata que foi à pastelaria de manhã e até mostra o que comeu. Depois, caminhou à beira-mar entre os pingos da chuva. Foi às compras comprar frutas e vegetais. Depois, foi à sua loja a organizar a semana. Além disso, mostrou o que comeu num almoço de família e o treino que fez durante 40 minutos. Mais ao final da tarde, Cristina maquilhou-se e arranjou o cabelo, para estar pronta para apresentar mais uma gala.

«Começou tudo às 8h00 da manhã. Há-de acabar por volta das 1h30», desvendou.

Percorra a galeria e veja as imagens do dia de Cristina Ferreira ao pormenor.

Cristina Ferreira inspira-se em Marilyn Monroe. Os detalhes do look digno de estrela de cinema

É um look digno de uma das estrelas mais populares de Hollywood. Cristina Ferreira inspirou-se em Marilyn Monroe e deixou todos de queixo caído na gala deste domingo do Secret Story. Além do penteado feito à imagem da diva do século XX, Cristina Ferreira elegeu um batom vermelho e um vestido de veludo de cor borgonha. As joias são swarovski.

Este look está a render à apresentadora da TVI centenas de elogios. «O melhor look 😍😍😍😍», «Que brilho 😍»,  «Esse vestido 🔥 AMOO», «A mulher mais poderosa do país! Tão empoderada», «Está MARAVILHOSA!Tudo,tudo fantástico!Horas a preparar a gala e o look!Valeu a pena!Parabéns a todos!😍❤️», são apenas alguns dos comentários que se leem no Instagram de Cristina.

 

«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque

Há 3h e 13min

«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque

Há 3h e 13min
Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor

Há 3h e 21min

Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor

Há 3h e 21min
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala

Vai passar o Natal a casa! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9

Imagens exclusivas dos filhos de Marisa e Pedro viralizam e fãs não têm dúvidas: eles são a fotocópia do pai!

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

Há 3h e 58min
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Inédito! Vera mostra foto privada com Fábio e revela pormenores da relação deles fora da casa

Inédito! Vera mostra foto privada com Fábio e revela pormenores da relação deles fora da casa

Ontem às 19:04
Sem papas na língua, Vera revela tudo sobre a relação com Inês: «Não posso esconder isso»

Sem papas na língua, Vera revela tudo sobre a relação com Inês: «Não posso esconder isso»

Ontem às 18:53
Tudo exposto! Vera não deixa nada por dizer sobre Inês: «Tenho as melhores respostas...»

Tudo exposto! Vera não deixa nada por dizer sobre Inês: «Tenho as melhores respostas...»

Ontem às 18:50
Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

20 dez, 20:04
Renata Reis declara-se a pessoa especial: «Ele chegou à minha vida para me trazer amor»

Renata Reis declara-se a pessoa especial: «Ele chegou à minha vida para me trazer amor»

20 dez, 19:44
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala

«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque

Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor

Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»

