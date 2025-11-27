Cristina Ferreira abre o coração em desabafo emocionante: “Os dias colam-se uns nos outros”

Cristina Ferreira abre o álbum privado e revela fotos raras: a evolução da apresentadora ao longo dos anos

Cristina Ferreira, 48 anos, vive, atualmente, um dos períodos mais exigentes da sua carreira. Entre as galas de domingo à noite do Secret Story, os Especiais À Noite de segunda a quinta-feira e as manhãs sempre em direto no Dois às 10, ao lado de Cláudio Ramos, a apresentadora tem dividido o seu tempo — e a sua energia — entre três formatos que exigem máxima entrega.

Esta quinta-feira, Cristina Ferreira recorreu ao Instagram para partilhar com os seguidores um desabafo honesto sobre a intensidade destes dias. A acompanhar algumas fotografias suas, escreveu:

“Sinto que os dias colam uns nos outros. Os últimos tempos têm sido intensos emocionalmente, com gestão milimétrica de emoções. Apresentar 2 programas de televisão com a exigência dos meus precisa de uma concentração e foco tremendos. No período em que coincidem não há tempo de recuperação, deito-me e levanto-me com a adrenalina no ponto mais alto.”

A apresentadora confessou ainda que este “grupo”, numa referência clara ao universo do Secret Story, tem sido um verdadeiro “filho que dá muito trabalho”, mas sempre no “bom sentido”, porque, como assume, não sabe fazer de outra maneira que não seja entregar-se “por inteiro”.

Num raro momento de pausa, Cristina Ferreira contou que foi ver o mar à hora de almoço:

“O som ajuda. Mas já estou outra vez na ‘casa’, com alinhamento do especial de hoje. Isto se não mudar nada, como de costume. 😂”

Veja, em baixo, a publicação original.

Fãs enchem Cristina Ferreira de carinho: “És tão incrível”

A sinceridade e vulnerabilidade da apresentadora tocaram profundamente quem a segue. Em poucos minutos, os comentários multiplicaram-se com palavras de apoio e admiração: “Tu és tão incrível”, “Maravilhosa”, “O mar acalma e até dá respostas” ou “Uma força da natureza.”

O desabafo de Cristina Ferreira acabou por reforçar aquilo que muitos já reconhecem: por trás de uma agenda intensa e de uma presença televisiva diária, há uma mulher que vive tudo com emoção, entrega total e um profundo sentido de responsabilidade para com quem a acompanha.