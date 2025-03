Cristina Ferreira anuncia fim de importante capítulo profissional

Cristina Ferreira surpreende ao anunciar despedida: O evento que conquistou milhares de portugueses chega ao fim em maio.

Um ciclo de sucesso e partilha – Desde o seu início, as Cristina Talks motivaram e inspiraram multidões com histórias reais e emocionantes.

Palavras inspiradoras: Cristina Ferreira faz partilha emocionante e reflete o impacto deste evento na sua vida profissional e pessoal.

Cristina Ferreira revelou, esta tarde, uma novidade impactante: o ciclo do «Cristina Talks» chega ao fim. A apresentadora confirmou que a última edição do evento inspiracional acontecerá a 10 de maio, em Guimarães.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira emocionou os seguidores com o anúncio: «É a ÚLTIMA. Fecha-se o ciclo de um projeto incrível, que surgiu de forma inesperada e se instalou no coração de milhares de pessoas.» A apresentadora destacou ainda a importância do amor e da partilha em cada edição do evento.

Relembre-se do projeto de sucesso de Cristina Ferreira:

As Cristina Talks tornaram-se um fenómeno de motivação e transformação pessoal, reunindo milhares de participantes em várias cidades do país. Com salas esgotadas e momentos inesquecíveis, o evento inspirou pessoas a acreditarem no seu potencial e a desafiarem-se a mudar. A última edição promete ser memorável e encerrar este capítulo com chave de ouro.

