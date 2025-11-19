Cristina Ferreira partilha fotos inéditas de 2007 até à atualidade e seguidores “derretem-se” com a evolução da apresentadora

O look arrasador e único de Cristina Ferreira em mais uma gala do Secret Story

Cristina Ferreira voltou a mexer com as redes sociais. A apresentadora da TVI, que conduz as Galas e o segmento Especial do Secret Story 9, abriu o baú das memórias e surpreendeu os fãs ao partilhar no Instagram uma série de fotografias raras — algumas mesmo inéditas — que retratam a sua evolução ao longo de quase duas décadas.

A publicação reúne imagens desde 2007 até aos seus atuais 48 anos, mostrando diferentes fases pessoais e profissionais: mudanças de estilo, cortes de cabelo que marcaram épocas, looks icónicos e aquele brilho tão característico que parece ter ganho ainda mais força com o tempo.

Veja, em baixo, a publicação original.

Na legenda, Cristina Ferreira deixou uma reflexão que rapidamente conquistou milhares de gostos e comentários:

“Os 48 são os novos 48. Fazemos do tempo o que queremos. Às vezes é preciso olhar para trás para percebermos que estamos melhores, mais confiantes, mais tudo. 😂 Cuidar é aproveitar cada momento, viver cada dia como o início. (A de 2007 é terrível 😂)”

Uma partilha honesta, divertida e cheia de autoaceitação — exatamente como os fãs gostam de a ver.

Fãs rendidos: “Estás uma bomba!”

Bastaram poucos minutos para que a caixa de comentários ficasse cheia de elogios. A energia positiva que Cristina transmite parece ter sido o elemento dominante da publicação.

Entre as reações mais destacadas, lê-se: “Estás uma bomba! ❤️‍🔥”, “Sempre linda ❤️”, “Estás numa das melhores fases da tua vida 🔥”, “Que linda! A felicidade fica-te tão bem 😍” ou “Como o vinho do Porto! Sem dúvida 😍”.

A autenticidade da apresentadora continua a ser um dos motivos pelos quais o público a acompanha — tanto dentro como fora do ecrã.

48 anos, confiança renovada e um novo capítulo

A publicação chega numa fase de grande destaque para Cristina Ferreira, que assume papéis de liderança e presença constante em formatos de grande impacto, como o Secret Story 9.

Ao mostrar a sua evolução de forma tão espontânea, Cristina Ferreira reforça uma mensagem de empoderamento feminino, valorizando o envelhecer com autenticidade, humor e orgulho no caminho percorrido.

E, pelos comentários, uma coisa é clara: o público está completamente rendido.