Cristina Ferreira vive dias intensos e faz desabafo: «A cabeça não descansa»

Ao Minuto

22:39
Liliana acusa Ana pelas costas: «Ela não faz nada! Só faz a comida, não arruma nada» - Big Brother
06:53

Liliana acusa Ana pelas costas: «Ela não faz nada! Só faz a comida, não arruma nada»

21:40
Tenso! Ana perde a paciência com Marisa Susana: «Que mulher forçada» - Big Brother
02:36

Tenso! Ana perde a paciência com Marisa Susana: «Que mulher forçada»

21:27
«Arrogante»: Marisa Susana lança farpas afiadas a Leandro - Big Brother
02:44

«Arrogante»: Marisa Susana lança farpas afiadas a Leandro

20:50
Reconciliação apaixonada: Fábio e Liliana selam as pazes com beijo sem fim - Big Brother
01:03

Reconciliação apaixonada: Fábio e Liliana selam as pazes com beijo sem fim

20:43
Acabou a 'lua de mel'? Fábio e Liliana têm primeiro conflito como casal - Big Brother
03:41

Acabou a 'lua de mel'? Fábio e Liliana têm primeiro conflito como casal

19:30
«Falta um beijo teu»: Pedro Jorge arrisca segredo mesmo em frente a Leandro - Big Brother
01:50

«Falta um beijo teu»: Pedro Jorge arrisca segredo mesmo em frente a Leandro

19:26
Marisa Susana confessa: «Às vezes dá-me jeito ir para ao pé deles» - Big Brother
10:09

Marisa Susana confessa: «Às vezes dá-me jeito ir para ao pé deles»

19:12
Pedro Jorge faz cena de ciúmes por causa de Fábio: «Vejo tudo, não sou parvo» - Big Brother
05:25

Pedro Jorge faz cena de ciúmes por causa de Fábio: «Vejo tudo, não sou parvo»

18:55
Pedro Jorge e Marisa em picardia: «Aceita e ouve» - Big Brother
02:09

Pedro Jorge e Marisa em picardia: «Aceita e ouve»

18:42
Fechado no quarto, Pedro Jorge e Marisa trocam beijos e declarações de amor - Big Brother
01:59

Fechado no quarto, Pedro Jorge e Marisa trocam beijos e declarações de amor

18:07
Num frente a frente intenso, Bruna passa-se com Fábio por causa do que faz à noite com Liliana: «Não têm respeito» - Big Brother
04:28

Num frente a frente intenso, Bruna passa-se com Fábio por causa do que faz à noite com Liliana: «Não têm respeito»

18:07
Quase a serem apanhados? Pedro Jorge e Marisa aos beijos na casa de banho - Big Brother
02:00

Quase a serem apanhados? Pedro Jorge e Marisa aos beijos na casa de banho

18:01
O que acontece à noite? Bruna dorme mal por causa de Fábio e Liliana - Big Brother
02:22

O que acontece à noite? Bruna dorme mal por causa de Fábio e Liliana

17:56
Discussão feroz! Ana e Marisa Susana vivem clima tenso na casa: «Pareces uma tolinha à procura de atenção» - Big Brother
03:53

Discussão feroz! Ana e Marisa Susana vivem clima tenso na casa: «Pareces uma tolinha à procura de atenção»

17:50
Fábio fala sobre Zé e diz a Liliana o que deve fazer quando sair do Secret Story - Big Brother
03:12

Fábio fala sobre Zé e diz a Liliana o que deve fazer quando sair do Secret Story

17:45
Marisa Susana e Liliana cortam a casaca aos colegas forte e feio - Big Brother
04:42

Marisa Susana e Liliana cortam a casaca aos colegas forte e feio

17:27
Ana e Marisa Susana numa intensa discussão: «Está completamente perdida» - Big Brother
03:00

Ana e Marisa Susana numa intensa discussão: «Está completamente perdida»

17:23
Pedro Jorge e Marisa em picardia: «Queres arranjar uma discussão que não existe» - Big Brother
02:41

Pedro Jorge e Marisa em picardia: «Queres arranjar uma discussão que não existe»

16:16
Hilariante: Liliana e Fábio iniciam batalha de farinha e arrastam concorrentes - Big Brother
02:23

Hilariante: Liliana e Fábio iniciam batalha de farinha e arrastam concorrentes

15:33
Da cozinha para a pista! Concorrentes transformam desafio culinário em festa épica - Big Brother
04:57

Da cozinha para a pista! Concorrentes transformam desafio culinário em festa épica

14:56
Marisa Susana lança farpas afiadas a Pedro: «Fizeste para aparecer» - Big Brother
02:58

Marisa Susana lança farpas afiadas a Pedro: «Fizeste para aparecer»

14:28
Eles já não se largam! Liliana e Fábio em clima de paixão na cozinha - Big Brother
01:24

Eles já não se largam! Liliana e Fábio em clima de paixão na cozinha

14:16
Amigos de costas voltadas? Marisa deixa tudo em ‘pratos limpos’ com Leandro - Big Brother
06:32

Amigos de costas voltadas? Marisa deixa tudo em ‘pratos limpos’ com Leandro

13:58
Marisa Susana 'usa' Marisa para provocar Pedro e este exalta-se: «Não entres por esses caminhos» - Big Brother
02:53

Marisa Susana 'usa' Marisa para provocar Pedro e este exalta-se: «Não entres por esses caminhos»

13:31
Furioso, Pedro vira as costas a Marisa: «Foi para isto? Fala para aí sozinha» - Big Brother
02:21

Furioso, Pedro vira as costas a Marisa: «Foi para isto? Fala para aí sozinha»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Cristina Ferreira vive dias intensos e faz desabafo: «A cabeça não descansa»

  • Secret Story
  • Ontem às 22:41
Cristina Ferreira vive dias intensos e faz desabafo: «A cabeça não descansa» - Big Brother

Cristina Ferreira partilhou um desabafo raro nas redes sociais, revelando que atravessa dias “intensos”, sem descanso.

Cristina Ferreira voltou a abrir o coração nas redes sociais e deixou os seguidores atentos ao ritmo acelerado da sua vida profissional. A apresentadora, que soma projetos dentro e fora da televisão, confessou que atravessa uma fase particularmente exigente.

«Sentei-me agora a ver o Secret Story. Daqui a pouco estou a apresentá-lo outra vez. Nesta fase os dias são intensos, a cabeça não descansa, como se as semanas colassem umas nas outras», partilhou Cristina ao final da tarde desta quinta-feira, 20 de novembro. No desabafo, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI deixou claro que a agenda continua cheia e não parece abrandar.

Entre gravações, emissões em direto e responsabilidades de gestão, Cristina revelou que, mesmo no meio do caos, há espaço para «boas notícias, preparar o futuro, trabalhar em equipa, pensar 2026 e as muitas surpresas pensadas».

A apresentadora aproveitou ainda para atualizar os fãs sobre o lançamento do seu novo perfume, "WE", que acaba de chegar às mãos dos compradores. «Os perfumes começaram hoje a ser enviados. Vão começar a chegar a vossa casa e estou mesmo entusiasmada com o feedback», escreveu.

Orgulhosa do caminho que tem construído, Cristina terminou com uma mensagem motivacional aos seguidores: «Na vida devemos tentar sempre melhorar. Não desistam nunca de procurar o vosso lugar. É aí que a vida se celebra».

O desabafo não tardou a gerar reações emocionadas, com fãs a reconhecerem a força, a exigência e a entrega que caracterizam a apresentadora.

Veja o post aqui:

 

Relacionados

Estão juntos? Toda a verdade sobre as imagens cúmplices de Jéssica Vieira e João Oliveira

Explosão de ternura! Ruben Silvestre e Ana Soares partilham primeiras imagens da filha

Novo projeto, novo estilo? Manuel Luís Goucha surpreende ao surgir com look fora do habitual

Catarina Siqueira já está em casa com o filho recém-nascido. E o retrato do bebé com a irmã mais velha derrete qualquer um
Temas: Cristina Ferreira Secret Story

Fora da Casa

Estão juntos? Toda a verdade sobre as imagens cúmplices de Jéssica Vieira e João Oliveira

Estão juntos? Toda a verdade sobre as imagens cúmplices de Jéssica Vieira e João Oliveira

Ontem às 18:00
Explosão de ternura! Ruben Silvestre e Ana Soares partilham primeiras imagens da filha

Explosão de ternura! Ruben Silvestre e Ana Soares partilham primeiras imagens da filha

Ontem às 16:44
Novo projeto, novo estilo? Manuel Luís Goucha surpreende ao surgir com look fora do habitual

Novo projeto, novo estilo? Manuel Luís Goucha surpreende ao surgir com look fora do habitual

Ontem às 15:10
Catarina Siqueira já está em casa com o filho recém-nascido. E o retrato do bebé com a irmã mais velha derrete qualquer um

Catarina Siqueira já está em casa com o filho recém-nascido. E o retrato do bebé com a irmã mais velha derrete qualquer um

Ontem às 14:58
Cristina Ferreira está no lugar mais romântico do País com João Monteiro: «Há uma magia aqui...»

Cristina Ferreira está no lugar mais romântico do País com João Monteiro: «Há uma magia aqui...»

Ontem às 11:58
Com um saco de sangue à cintura, Joana Albuquerque revela que fez uma cirurgia: «Não estou nada bem»

Com um saco de sangue à cintura, Joana Albuquerque revela que fez uma cirurgia: «Não estou nada bem»

Ontem às 11:11
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Num frente a frente intenso, Bruna passa-se com Fábio por causa do que faz à noite com Liliana: «Não têm respeito»
04:28

Num frente a frente intenso, Bruna passa-se com Fábio por causa do que faz à noite com Liliana: «Não têm respeito»

Ontem às 18:07
Com um saco de sangue à cintura, Joana Albuquerque revela que fez uma cirurgia: «Não estou nada bem»

Com um saco de sangue à cintura, Joana Albuquerque revela que fez uma cirurgia: «Não estou nada bem»

Ontem às 11:11
Sinal de consentimento deixa a casa em fúria: «Não têm respeito por ninguém!»
01:25

Sinal de consentimento deixa a casa em fúria: «Não têm respeito por ninguém!»

Ontem às 10:26
Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

Marisa Susana acerta em cheio no segredo de Pedro! As imagens completas do momento

20 nov, 10:37
«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

11 set, 19:03
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira vive dias intensos e faz desabafo: «A cabeça não descansa»

Cristina Ferreira vive dias intensos e faz desabafo: «A cabeça não descansa»

Ontem às 22:41
Estão juntos? Toda a verdade sobre as imagens cúmplices de Jéssica Vieira e João Oliveira

Estão juntos? Toda a verdade sobre as imagens cúmplices de Jéssica Vieira e João Oliveira

Ontem às 18:00
Explosão de ternura! Ruben Silvestre e Ana Soares partilham primeiras imagens da filha

Explosão de ternura! Ruben Silvestre e Ana Soares partilham primeiras imagens da filha

Ontem às 16:44
Novo projeto, novo estilo? Manuel Luís Goucha surpreende ao surgir com look fora do habitual

Novo projeto, novo estilo? Manuel Luís Goucha surpreende ao surgir com look fora do habitual

Ontem às 15:10
Catarina Siqueira já está em casa com o filho recém-nascido. E o retrato do bebé com a irmã mais velha derrete qualquer um

Catarina Siqueira já está em casa com o filho recém-nascido. E o retrato do bebé com a irmã mais velha derrete qualquer um

Ontem às 14:58
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
02:22

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro

20 nov, 02:48
Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro
05:34

Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro

20 nov, 00:50
Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»
01:46

Beijos no meio da cozinha! Pedro e Marisa em clima de romance: «Minha excitadona»

19 nov, 11:50
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

11 nov, 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
04:02

«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa

20 nov, 02:43
«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa
02:48

«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa

19 nov, 23:13
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
04:16

Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos

19 nov, 10:18
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

12 nov, 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

12 nov, 00:55
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bárbara Parada sofre reviravolta: "Estou com vergonha. Não sei o que se passou"

Bárbara Parada sofre reviravolta: "Estou com vergonha. Não sei o que se passou"

Ontem às 20:56
Ao lado do marido, Sandrina Pratas anuncia escolha: "No meio de tantas aparências..."

Ao lado do marido, Sandrina Pratas anuncia escolha: "No meio de tantas aparências..."

Ontem às 15:47
Mafalda Diamond revela problema de saúde: "Vocês nunca notaram..."

Mafalda Diamond revela problema de saúde: "Vocês nunca notaram..."

Ontem às 13:36
"Rosto mais bonito do mundo": estas são as primeiras imagens da filha de Ruben Silvestre e Ana Soares!

"Rosto mais bonito do mundo": estas são as primeiras imagens da filha de Ruben Silvestre e Ana Soares!

Ontem às 11:51
Já é Natal na casa de Maria Botelho Moniz... e árvore de Natal tem pormenor inesperado sobre a apresentadora!

Já é Natal na casa de Maria Botelho Moniz... e árvore de Natal tem pormenor inesperado sobre a apresentadora!

Ontem às 10:23
Ver Mais Outros Sites