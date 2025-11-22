Cristina Ferreira vive dias intensos e faz desabafo: «A cabeça não descansa»

Cristina Ferreira voltou a abrir o coração nas redes sociais e deixou os seguidores atentos ao ritmo acelerado da sua vida profissional. A apresentadora, que soma projetos dentro e fora da televisão, confessou que atravessa uma fase particularmente exigente.

«Sentei-me agora a ver o Secret Story. Daqui a pouco estou a apresentá-lo outra vez. Nesta fase os dias são intensos, a cabeça não descansa, como se as semanas colassem umas nas outras», partilhou Cristina ao final da tarde desta quinta-feira, 20 de novembro. No desabafo, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI deixou claro que a agenda continua cheia e não parece abrandar.

Entre gravações, emissões em direto e responsabilidades de gestão, Cristina revelou que, mesmo no meio do caos, há espaço para «boas notícias, preparar o futuro, trabalhar em equipa, pensar 2026 e as muitas surpresas pensadas».

A apresentadora aproveitou ainda para atualizar os fãs sobre o lançamento do seu novo perfume, "WE", que acaba de chegar às mãos dos compradores. «Os perfumes começaram hoje a ser enviados. Vão começar a chegar a vossa casa e estou mesmo entusiasmada com o feedback», escreveu.

Orgulhosa do caminho que tem construído, Cristina terminou com uma mensagem motivacional aos seguidores: «Na vida devemos tentar sempre melhorar. Não desistam nunca de procurar o vosso lugar. É aí que a vida se celebra».

O desabafo não tardou a gerar reações emocionadas, com fãs a reconhecerem a força, a exigência e a entrega que caracterizam a apresentadora.

Veja o post aqui: