De «cara lavada», Cristina Ferreira conta o que a faz feliz. E é surpreendente

Este sábado, Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar um momento de tranquilidade e conexão com a natureza. A apresentadora do Secret Story 9 publicou várias fotografias no Instagram, onde surge descontraída, de cara lavada, durante um passeio à beira-mar.

«Caminhar faz-me feliz. Comprar fruta faz-me feliz. Estar de cara lavada faz-me feliz. Ouvir o mar faz-me feliz», escreveu Cristina na legenda das imagens, onde convida os seguidores à reflexão: «E a ti? O que é que te faz feliz?»

A publicação, recheada de naturalidade e simplicidade, conquistou milhares de gostos e comentários. Entre elogios ao visual sem maquilhagem e à energia positiva transmitida, houve também quem respondesse à pergunta da apresentadora, partilhando aquilo que lhes traz alegria no dia a dia.

Cristina Ferreira continua a inspirar com mensagens autênticas e momentos reais, reforçando a importância de valorizar as pequenas coisas que fazem a diferença.

Veja a publicação aqui:



