Impossível ficar indiferente! O vestido de Cristina Ferreira na grande final promete dar que falar

A final do Secret Story 9 não foi apenas marcada por emoções, suspense e revelações. Cristina Ferreira acrescentou-lhe ainda uma boa dose de glamour, ao surgir com um look que já está a dar que falar.

Com um vestido cheio de imponência e elegância, a apresentadora apostou num modelo justo e comprido, com um tom forte e marcante. As mangas em balão deram um toque dramático e sofisticado ao visual, tornando-o ainda mais inesquecível nesta noite de televisão.

O cabelo apanhado em coque clássico e elegante completou a produção, reforçando o lado sofisticado e poderoso de Cristina Ferreira em palco.

Uma escolha arrojada, moderna e cheia de atitude, que reforça o estatuto da apresentadora como um dos maiores ícones de estilo da televisão portuguesa.