Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story

Agosto está no fim, o que significa que setembro está a chegar e com ele chega também a nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos.

Depois de um regresso memorável em 2024, que conquistou milhares de telespectadores desde o primeiro minuto, o programa prepara-se para estrear uma nova edição com mais intensidade, mais desafios e o maior prémio de sempre: 250 mil euros.

Resumimos agora tudo o que já se sabe sobre a nova edição:

Data da estreia: setembro, o dia ainda será revelado

Apresentação: Cristina Ferreira nas galas de domingo

Prémio: 250 mil euros, o maior de sempre

Casa: cenários renovados e espaços inéditos - Sala de Confrontos; Um recanto no jardim especial

Concorrentes: fortes, ambiciosos e determinados

Segredos: Inconfessáveis e inesperados

Nesta temporada, nada será o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados vão entrar numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

A nova casa vai surpreender com cenários renovados e espaços inéditos. O mistério vai fundir-se num ambiente em que cada detalhe pode esconder uma pista valiosa.

O público pode esperar segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo pode mudar num piscar de olhos. A nova era do reality show começa brevemente… e nada será como antes.

Prepare-se para mergulhar num jogo onde só os mais fortes resistem. Uma nova era do Secret Story começa agora e nada será como antes!