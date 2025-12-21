Ao Minuto

Visitas especiais, um passaporte para a final e nomeações que podem mudar tudo: Não perca a gala do Secret Story

Visitas especiais, um passaporte para a final e nomeações que podem mudar tudo: Não perca a gala do Secret Story - Big Brother

Contamos-lhe tudo o que pode esperar da gala do Secret Story 9 deste domingo, 21 de dezembro.

A 10 dias da grande final, quem será que abandona o Secret Story 9? E quem é que será que vai ser o feliz contemplado a conquistar o tão desejado passaporte para a final? Contamos-lhe tudo o que vai acontecer na gala desta noite, que promete ser a mais entusiasmante da edição!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Esta noite, um dos concorrentes vai conquistar o passaporte para a final e garantir o seu lugar na casa até 31 de dezembro! Mas o que é que terá de fazer para o conseguir conquistar? Não pode mesmo perder a gala de hoje para descobrir!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Na gala deste domingo, os concorrentes vão ser surpreendidos com visitas muito especiais! A emoção vai tomar conta de tudo e de todos! Não pode mesmo perder este momento emotivo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

Ainda na gala desta noite, depois da expulsão, os concorrentes vão nomear pela última vez… mas de forma diferente! Não perca o momento que vai mudar tudo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Secret Story TVI (@sstvi)

