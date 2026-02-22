Segredo bombástico: Um dos concorrentes do novo Secret Story mudou de sexo

Está no ar a décima edição do Secret Story - Casa dos Segredos e com ela chegam revelações inesperadas e segredos bombásticos. Um deles já foi revelado: «Mudei de sexo», uma frase que chocou tudo e todos, só falta saber a quem pertence.

Isto acontece numa gala de estreia de cortar a respiração, onde ficamos a conhecer todos os concorrentes desta nova edição, bem como alguns dos seus maiores segredos, num enredo que nos promete prender ao ecrã do princípio ao fim.

Cristina Ferreira está aos comandos desta edição, que será mais do que especial. Isto porque dez edições de Secret Story são uma história. Um percurso. Uma viagem. E é com esse legado que nasce esta edição — numa Casa completamente renovada, reinventada de raiz após uma profunda transformação.



Depois das obras, a Casa renasceu. É nova, surpreendente e irreconhecível. Transformou-se num verdadeiro mapa vivo, onde cada divisão é um destino, cada espaço uma experiência e cada detalhe convida à descoberta.

Mas esta não é apenas uma casa temática… esta casa observa, escuta, reage e interfere. As paredes têm ouvidos. Uma orelha sussurra. Mãos surgem com mensagens.

Uma cúpula mágica ajuda a revelar segredos. Um túnel abre pistas vindas de outra dimensão. Aqui, os concorrentes não competem apenas entre si — competem com a própria Casa, um espaço novo que testa limites, provoca emoções e guarda mistérios.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens dos concorrentes do Secret Story 10.