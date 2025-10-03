Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Cristina Ferreira decidiu adotar hábitos de uma vida mais saudável e, nos últimos tempos, segue à risca uma alimentação equilibrada, maioritariamente biológica, e sem açúcares. Porém, há dias em que 'foge à regra', mas nem por isso deixa de fazer escolhas para manter o equilíbrio.

Esta quinta-feira, 2 de outubro, foi um desses dias e Cristina Ferreira contou tudo nas redes sociais. «Hoje tinha fome e comi hamburguer, mas pedi sem molhos, não pedi batatas nem bebi refrigerantes. É tudo uma questão de escolhas», confessou.

Veja aqui a publicação de Cristina Ferreira:

Alerta revelação inédita! Cristina Ferreira faz confissão sobre gala do Secret Story

Está quase a chegar o fim de semana e com ele chega também mais uma gala do Secret Story - Casa dos Segredos. Cristina Ferreira fez uma revelação inédita sobre o programa e é surpreendente.

«Volto no domingo para mais uma extraordinária gala. E eu, se fosse a si, não perderia um minuto... e logo no início», revelou Cristina Ferreira no final do Especial desta quinta-feira.

De recordar que há seis concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no domingo: Fábio, Joana, Leandro, Liliana, Pedro e Sandro, um deles é expulso na próxima gala e a decisão é sua.

VOTE PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20