Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Ao Minuto

20:31
Liliana sobre Bruna: «Faz-me julgamento físico» - Big Brother
06:40

Liliana sobre Bruna: «Faz-me julgamento físico»

19:55
Às escondidas: Marisa e Pedro Jorge em bate-boca - Big Brother
04:12

Às escondidas: Marisa e Pedro Jorge em bate-boca

19:52
Vera explode contra colegas: «São todos grandes otários» - Big Brother
04:17

Vera explode contra colegas: «São todos grandes otários»

19:40
Especial em chamas: Lídia acusa Ana Cristina e Dylan responde a insultos sobre Vera - Big Brother
04:13

Especial em chamas: Lídia acusa Ana Cristina e Dylan responde a insultos sobre Vera

19:36
Conversas no jardim: Lídia e Joana falam de Rui e lançam críticas a colegas - Big Brother
06:36

Conversas no jardim: Lídia e Joana falam de Rui e lançam críticas a colegas

19:27
Leandro arrisca no confessionário: aposta que segredo de Sandro é «sou transformista» - Big Brother
00:57

Leandro arrisca no confessionário: aposta que segredo de Sandro é «sou transformista»

19:26
Manhã animada: Voz dá oportunidade a três concorrentes de revelarem segredos - Big Brother
04:13

Manhã animada: Voz dá oportunidade a três concorrentes de revelarem segredos

19:19
«A Teresa dá uma no cravo e outra na ferradura»: Zaza e Teresa Silva picam-se em direto - Big Brother
02:47

«A Teresa dá uma no cravo e outra na ferradura»: Zaza e Teresa Silva picam-se em direto

19:14
Liliana desabafa com Sandro e Fábio «Não é justo para mim» - Big Brother
03:59

Liliana desabafa com Sandro e Fábio «Não é justo para mim»

18:49
Discussão encenada: Raquel e Ana Cristina deixam casa em choque com teatrinho - Big Brother
03:28

Discussão encenada: Raquel e Ana Cristina deixam casa em choque com teatrinho

18:47
Marisa Susana em conflito com colegas e irritada com provocação de Lídia - Big Brother
03:42

Marisa Susana em conflito com colegas e irritada com provocação de Lídia

18:38
Brincadeiras de Liliana, Fábio e Sandro geram comentários dos colegas - Big Brother
02:52

Brincadeiras de Liliana, Fábio e Sandro geram comentários dos colegas

18:23
«Peço desculpa à família da Liliana»: Francisco monteiro sem papas nas língua deixa mensagem de apoio a Zé - Big Brother
02:36

«Peço desculpa à família da Liliana»: Francisco monteiro sem papas nas língua deixa mensagem de apoio a Zé

18:19
Margarida e Gonçalo contra Liliana: «Egoísta» - Big Brother
01:20

Margarida e Gonçalo contra Liliana: «Egoísta»

17:32
Muita cumplicidade: Liliana e Fábio derretidos um com o outro em dinâmica - Big Brother
00:59

Muita cumplicidade: Liliana e Fábio derretidos um com o outro em dinâmica

17:30
Clima tenso: Fábio mantém-se firme e não perdoa Bruna - Big Brother
01:02

Clima tenso: Fábio mantém-se firme e não perdoa Bruna

17:26
Liliana declara-se a Fábio em dinâmica «Havemos de saber mais um sobre o outro» - Big Brother
01:07

Liliana declara-se a Fábio em dinâmica «Havemos de saber mais um sobre o outro»

17:24
Confronto em dinâmica: Liliana acusa e Bruna desmente - Big Brother
02:21

Confronto em dinâmica: Liliana acusa e Bruna desmente

17:22
Bruno e Leandro em guerra aberta: Rivalidade cresce em dinâmica - Big Brother
02:10

Bruno e Leandro em guerra aberta: Rivalidade cresce em dinâmica

17:17
Em dinâmica Joana e Leandro entram em confronto direto - Big Brother
05:17

Em dinâmica Joana e Leandro entram em confronto direto

17:03
Alerta confessionário: Sandro convence Liliana a terminar tudo com Zé - Big Brother
04:45

Alerta confessionário: Sandro convence Liliana a terminar tudo com Zé

16:36
Liliana fala sobre ex-namorados: «Passei o meu aniversário no Motel a chorar» - Big Brother
04:03

Liliana fala sobre ex-namorados: «Passei o meu aniversário no Motel a chorar»

16:21
Pedro Jorge cheio de ciúmes de Bruno confronta Marisa - Big Brother
02:28

Pedro Jorge cheio de ciúmes de Bruno confronta Marisa

16:12
Estará Inês com ciúmes de Vera e Dylan? «Sentes borboletas» - Big Brother
01:03

Estará Inês com ciúmes de Vera e Dylan? «Sentes borboletas»

16:04
Inédito. Liliana e Fábio: Apalpões e mãos dadas - Big Brother
01:50

Inédito. Liliana e Fábio: Apalpões e mãos dadas

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

  • Secret Story
  • Hoje às 16:28
Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências - Big Brother

A nossa apresentadora tem alguns truques para 'sair da linha' sem grandes impactos negativos para a sua vida. Saiba qual é o segredo.

Cristina Ferreira decidiu adotar hábitos de uma vida mais saudável e, nos últimos tempos, segue à risca uma alimentação equilibrada, maioritariamente biológica, e sem açúcares. Porém, há dias em que 'foge à regra', mas nem por isso deixa de fazer escolhas para manter o equilíbrio.

Esta quinta-feira, 2 de outubro, foi um desses dias e Cristina Ferreira contou tudo nas redes sociais. «Hoje tinha fome e comi hamburguer, mas pedi sem molhos, não pedi batatas nem bebi refrigerantes. É tudo uma questão de escolhas», confessou. 

Veja aqui a publicação de Cristina Ferreira:

 

Alerta revelação inédita! Cristina Ferreira faz confissão sobre gala do Secret Story

Está quase a chegar o fim de semana e com ele chega também mais uma gala do Secret Story - Casa dos Segredos. Cristina Ferreira fez uma revelação inédita sobre o programa e é surpreendente. 

«Volto no domingo para mais uma extraordinária gala. E eu, se fosse a si, não perderia um minuto... e logo no início», revelou Cristina Ferreira no final do Especial desta quinta-feira. 

De recordar que há seis concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no domingo: Fábio, Joana, Leandro, Liliana, Pedro e Sandro, um deles é expulso na próxima gala e a decisão é sua. 

VOTE PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

 

 

Relacionados

Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam

Alerta revelação inédita! Cristina Ferreira faz confissão sobre gala do Secret Story

Cristina Ferreira reage a alegada separação de Sónia Jesus. E Quinaz faz revelação inédita

Secret Story: Liliana diz que se vai afastar de Fábio, mas surpreende concorrente com gesto romântico

A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato
Temas: Cristina Ferreira Segredos

Fora da Casa

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Há 3h e 6min
Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Hoje às 16:59
A enfrentar alegada separação, Sónia Jesus manifesta-se: «O meu coração merece»

A enfrentar alegada separação, Sónia Jesus manifesta-se: «O meu coração merece»

Hoje às 12:21
Jéssica Vieira conta tudo sobre ausência das redes sociais

Jéssica Vieira conta tudo sobre ausência das redes sociais

Hoje às 10:35
Jéssica Vieira ausentou-se para fazer procedimento estético. Agora está de volta e mostra o resultado

Jéssica Vieira ausentou-se para fazer procedimento estético. Agora está de volta e mostra o resultado

Hoje às 10:34
Jéssica Vieira surpreende ao pôr botox. E as imagens do ‘antes e depois’ são impressionantes

Jéssica Vieira surpreende ao pôr botox. E as imagens do ‘antes e depois’ são impressionantes

Hoje às 10:22
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral
01:17

«Fiambre» deixa Fábio e Liliana em pulgas. A conversa mais 'picante' dos dois já é viral

Hoje às 15:45
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

29 set, 00:03
Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam

Liliana e Fábio apanhados em flagrante por Cristina Ferreira: O momento que todos falam

Hoje às 13:04
As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

As imagens do momento: Enquanto consola Fábio, Liliana faz ‘festinhas marotas’ na perna do colega

1 out, 11:11
Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Há 3h e 6min
Ver Mais

Notícias

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

Há 3h e 6min
Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Momento emocionante: Vânia Sá usa ideia original para contar ao avô que está grávida de uma menina

Hoje às 16:59
Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Cristina Ferreira cometeu um 'pecado': e explica como minimizou as consequências

Hoje às 16:28
Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

Após separação de Vitó, Sónia Jesus refugia-se nos braços de ex-concorrente: «Minha cura»

Hoje às 15:59
Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Hoje às 15:16
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Após despedida emocionada, há uma nova cara nas noites do Secret Story
03:33

Após despedida emocionada, há uma nova cara nas noites do Secret Story

Hoje às 09:39
Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque
02:59

Beijo inesperado: Dylan e Vera surpreendem e deixam colegas em choque

Ontem às 19:46
Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas
00:21

Imagens Exclusivas: Marisa e Pedro Jorge dão beijo às escondidas

30 set, 15:12
Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»
03:01

Exclusivo! Amigas de Liliana assumem-se desiludidas: «Ela está mal. Não estamos felizes»

30 set, 09:14
Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»
03:01

Fábio condicionado por Liliana? Irmã do concorrente acredita que sim: «Está a jogar com o coração»

30 set, 09:14
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa
03:49

Polémico! Pedro massaja Ana Cristina sobre olhares de Marisa

Hoje às 09:59
«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro
02:17

«Não toques na minha família senão vai-te correr mal»: Dylan passa-se com Leandro

1 out, 12:13
Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»
02:28

Dylan em confronto olhos nos olhos com Liliana: «Tinha vergonha se a minha irmã fosse como tu»

29 set, 08:15
Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é
04:41

Revelado o concorrente expulso da noite. Saiba quem é

22 set, 00:08
Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é
02:30

Primeira salvação da noite surpreende com 32% da votação. Saiba quem é

21 set, 22:27
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ana Barbosa ao lado de duas famosas: "Quem desafia este poder feminino?"

Ana Barbosa ao lado de duas famosas: "Quem desafia este poder feminino?"

Hoje às 13:08
Em momento delicado, Joana Diniz apoia Sónia Jesus: "Amo-a com toda a minha alma"

Em momento delicado, Joana Diniz apoia Sónia Jesus: "Amo-a com toda a minha alma"

Hoje às 10:36
Jéssica Vieira faz procedimento estético e mostra resultado: "Ainda estou um bocadinho inchada"

Jéssica Vieira faz procedimento estético e mostra resultado: "Ainda estou um bocadinho inchada"

Ontem às 17:58
Entre rumores de separação, Sónia Jesus quebra o silêncio: "Me permita ser feliz"

Entre rumores de separação, Sónia Jesus quebra o silêncio: "Me permita ser feliz"

Ontem às 16:37
Revelados detalhes sobre separação de Sónia Jesus e Vitó: "Foi uma decisão de..."

Revelados detalhes sobre separação de Sónia Jesus e Vitó: "Foi uma decisão de..."

Ontem às 15:26
Ver Mais Outros Sites