Esta é uma das coisas que Cristina Ferreira mais gosta de fazer na vida: e vai surpreendê-lo pela simplicidade

22:40
Casalinho na "chapa"... com mais quatro "rivais": Conheça os nomeados desta semana - Big Brother

22:05
Leandro implacável com "ficha tripla": «Vocês enterraram-se a vocês próprias» - Big Brother
17:00

21:53
Ana Cristina assume jogo perante os colegas: «Gosto que vos tire do sério» - Big Brother
14:00

21:53
Bruna para Ana Cristina: «É desnedessário aquele tipo de acusações» - Big Brother
18:08

21:44
Leandro arrasa "ficha tripla" perante Bruna: «É um ponto inegável...» - Big Brother
11:33

21:34
Marisa desabafa com Leandro sobre ciúmes de Pedro: «Chateou-se? Não estou a perceber...» - Big Brother
11:07

21:28
Leandro confuso com ciúmes de Pedro Jorge e Marisa: «Para que é que te estás a justificar tanto?» - Big Brother
10:02

21:27
Pedro Jorge em crise de ciúmes por causa de Dylan e Marisa... e Leandro assiste a tudo - Big Brother
10:02

21:16
Ana e Liliana aos berros depois do Especial: «Estás bem é calada» - Big Brother
03:34

19:47
Um desempate decidiu tudo. Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo - Big Brother
03:32

19:42
Afinal, foi tudo «estratégia»! Marisa quebra silêncio sobre o almoço polémico com Dylan - Big Brother
03:44

19:35
Nova ronda de nomeações. Concorrentes nomeiam à frente todos e houve discórdia: veja as reações - Big Brother
07:06

19:27
Marisa acusa Ana Cristina de ser «hipócrita»: E tudo por causa de Pedro Jorge! - Big Brother
04:25

19:24
Dylan e Liliana trocam farpas em pleno Especial: «Agora está a fazer-se de totó» - Big Brother
01:53

19:18
Ana Cristina «magoada» com Raquel: «Provavelmente vai deixar de ser minha aliada» - Big Brother
06:48

18:56
Leandro carrega no botão e desvenda um segredo nunca antes revelado! Saiba qual é e a quem pertence - Big Brother

18:53
Bruno 'explode' com Marisa Susana: «Quando dizes que quero molhar o bico, está a insultar-me» - Big Brother
03:22

18:53
Leandro e Bruno entram em despique: «Foi isso que levou à exclusão da Liliana» - Big Brother
03:22

18:47
Quem é que incentiva mais ao ódio? Casa 'explode': «Vocês é que incentivam o ódio à Liliana» - Big Brother
04:25

18:40
Liliana 'expõe' Inês e Dylan: «A intimidade deles, estão cada vez mais próximos, beijinhos...» - Big Brother
05:20

18:31
Fim da 'ficha-tripla'? Ana Cristina e Raquel chocam o caos instala-se: «Ficaste perdida» - Big Brother
06:11

18:22
Relação de Liliana e Fábio tem futuro? Amigas da concorrente revelam tudo e falam de «arrependimento» (Exclusivo) - Big Brother
01:23

18:20
Joana arrasa Fábio e Liliana: «É pelo canal. Já não querem estar um com o outro. Mas se o Dylan estivesse...» - Big Brother
00:58

18:17
Liliana põe em causa relação com Fábio: «Olho para ti de forma diferente...» - Big Brother
02:31

18:05
Desvendado! Leandro acerta em cheio no segredo mais cobiçado da casa: e as reações são impagáveis - Big Brother
05:05

Esta é uma das coisas que Cristina Ferreira mais gosta de fazer na vida: e vai surpreendê-lo pela simplicidade

  • Secret Story
  • Há 3h e 3min
Esta é uma das coisas que Cristina Ferreira mais gosta de fazer na vida: e vai surpreendê-lo pela simplicidade - Big Brother

Cristina Ferreira revelou aos fãs um dos segredos da sua vida privada. Saiba de que se trata.

Cristina Ferreira é uma das figuras públicas portuguesas mais 'seguidas' nas redes sociais e todos querem saber os segredos por detrás da mulher de sucesso. Recentemente, a apresentadora contou um deles: revelou qual é uma das coisas que mais gosta de fazer na vida - e vai surpreendê-lo pela simplicidade.

Através dos stories do Instagram, Cristina Ferreira contou ainda aos fãs uma das «coisas que mais gosta de fazer na vida»: «ir ao supermercado e encher a fruteira».

Ora veja aqui a revelação: 

Esta é a "regra" que Cristina Ferreira segue à risca: e que a leva ao sucesso

Cristina Ferreira adotou uma vida mais saudável há algum tempo e, desde então, tem surpreendido com uma forma física de fazer inveja a qualquer uma. A apresentadora da revelou agora qual é o segredo por detrás dessa mesma silhueta.

Exercício físico e uma alimentação super equilibrada são as chaves para este sucesso de Cristina Ferreira, mas esta semana a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI confidenciou a 'regra' que segue à risca para conseguir os melhores resultados.

«Faço no mínimo quatro treinos de musculação por semana e um dia de pilates. Ninguém o pode fazer por ti», escreveu a anfitriã do Secret Story 9, na legenda de um story que partilhou no Instagram. 

Veja tudo aqui:

 

Esta é a "regra" que Cristina Ferreira segue à risca: e que a leva ao sucesso

Cristina Ferreira encanta com vestido branco acetinado: e há um pormenor tendência

«Combinação» entre Liliana e Zé? Flávio Furtado confronta Sandro com o assunto do momento

Sem ideias para um almoço rápido e saudável? Temos a solução perfeita

Frente a frente. Cristina confronta ex-noivo de Liliana: «Tu sentiste que eu incentivei?»
Fora da Casa

Após assumir namoro com Nelson Fernandes, Solange Tavares deixa fãs em êxtase com novidade: «Este sonho é nosso»

Após assumir namoro com Nelson Fernandes, Solange Tavares deixa fãs em êxtase com novidade: «Este sonho é nosso»

Há 3h e 17min
Esta é a "regra" que Cristina Ferreira segue à risca: e que a leva ao sucesso

Esta é a "regra" que Cristina Ferreira segue à risca: e que a leva ao sucesso

Há 3h e 37min
Rui revela que há uma concorrente da casa que se interessou por si. Saiba quem

Rui revela que há uma concorrente da casa que se interessou por si. Saiba quem

Ontem às 16:48
Rúben Boa Nova de cabelo comprido? Ex-concorrente surge como nunca o viu

Rúben Boa Nova de cabelo comprido? Ex-concorrente surge como nunca o viu

Ontem às 16:42
Surpresa: Ruben Boa Nova surge quase irreconhecível

Surpresa: Ruben Boa Nova surge quase irreconhecível

Ontem às 16:28
Após zanga com Catarina Miranda, mulher de Sérgio Duarte quebra o silêncio: «Estou exausta»

Após zanga com Catarina Miranda, mulher de Sérgio Duarte quebra o silêncio: «Estou exausta»

Ontem às 15:56
