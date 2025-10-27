Esta é uma das coisas que Cristina Ferreira mais gosta de fazer na vida: e vai surpreendê-lo pela simplicidade

Mais uma gala do Secret Story, mais um look deslumbrante de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira desafia fãs com mensagens inspiradoras que todos devem ver: As imagens aqui

Esta é a paixão secreta de Cristina Ferreira que poucos conheciam: As imagens aqui

Cristina Ferreira é uma das figuras públicas portuguesas mais 'seguidas' nas redes sociais e todos querem saber os segredos por detrás da mulher de sucesso. Recentemente, a apresentadora contou um deles: revelou qual é uma das coisas que mais gosta de fazer na vida - e vai surpreendê-lo pela simplicidade.

Através dos stories do Instagram, Cristina Ferreira contou ainda aos fãs uma das «coisas que mais gosta de fazer na vida»: «ir ao supermercado e encher a fruteira».

Ora veja aqui a revelação:

Esta é a "regra" que Cristina Ferreira segue à risca: e que a leva ao sucesso

Cristina Ferreira adotou uma vida mais saudável há algum tempo e, desde então, tem surpreendido com uma forma física de fazer inveja a qualquer uma. A apresentadora da revelou agora qual é o segredo por detrás dessa mesma silhueta.

Exercício físico e uma alimentação super equilibrada são as chaves para este sucesso de Cristina Ferreira, mas esta semana a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI confidenciou a 'regra' que segue à risca para conseguir os melhores resultados.

«Faço no mínimo quatro treinos de musculação por semana e um dia de pilates. Ninguém o pode fazer por ti», escreveu a anfitriã do Secret Story 9, na legenda de um story que partilhou no Instagram.

Veja tudo aqui: