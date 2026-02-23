«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta

Está no ar a décima edição do Secret Story - Casa dos Segredos e com ela chegam revelações inesperadas e segredos bombásticos.
Na gala de estreia ficámos a conhecer a lista completa de segredos, que agora deixamos aqui:
Mudei de sexo
Nasci com um dente no nariz
A minha namorada está na casa - Diogo
Namoro há 5 anos com um dos concorrentes da casa - Eva
Fui atropelado pelo metro
Um concorrente da casa partiu-me o coração - Catarina
Fui abandonado pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu
Sou agente secreto do público – João e Hugo
A minha mulher está na casa - Ricky
32.411 pessoas permitiram a minha entrada no Secret Story – Luzia
Fugi da Guerra
Ganhei um prémio no festival internacional de Cannes
Fui operado ao pénis no dia do apagão
À noite trabalho em lingerie
Mudei a cor dos meus olhos numa operação de risco
Representei a seleção nacional de futebol
O pai da minha filha está na casa – Liliana
Tive de reaprender a andar
Isto acontece numa gala de estreia de cortar a respiração, onde ficámos a conhecer todos os concorrentes desta nova edição, num enredo que nos promete prender ao ecrã do princípio ao fim.
Cristina Ferreira está aos comandos desta edição, que será mais do que especial. Isto porque dez edições de Secret Story são uma história. Um percurso. Uma viagem. E é com esse legado que nasce esta edição — numa Casa completamente renovada, reinventada de raiz após uma profunda transformação.
Depois das obras, a Casa renasceu. É nova, surpreendente e irreconhecível. Transformou-se num verdadeiro mapa vivo, onde cada divisão é um destino, cada espaço uma experiência e cada detalhe convida à descoberta.
Mas esta não é apenas uma casa temática… esta casa observa, escuta, reage e interfere. As paredes têm ouvidos. Uma orelha sussurra. Mãos surgem com mensagens.
Uma cúpula mágica ajuda a revelar segredos. Um túnel abre pistas vindas de outra dimensão.
Aqui, os concorrentes não competem apenas entre si — competem com a própria Casa, um espaço novo que testa limites, provoca emoções e guarda mistérios.
Percorra a galeria de fotografias que preparámos si e veja as imagens da casa mais vigiada, secreta e inovadora do País. Veja ainda a galeria de todos os concorrentes desta edição.