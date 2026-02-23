Ao Minuto

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

Dois casais, um caso do passado e dois voluntários a falsos namorados: Os pontos altos da estreia do Secret Story

Acabou de acontecer o primeiro barraco do Secret Story 10! Veja as imagens
Acabou de acontecer o primeiro barraco do Secret Story 10! Veja as imagens

Lista de segredos fechada! Conheça mais alguns segredos desta edição
Lista de segredos fechada! Conheça mais alguns segredos desta edição

«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta

«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta

«Se tiver de tirar a roupa eu tiro»: Hugo é o concorrente que toma dois banhos por dia
«Se tiver de tirar a roupa eu tiro»: Hugo é o concorrente que toma dois banhos por dia

Caio entrou no Secret Story 10 e já recebeu uma missão secreta! Saiba tudo
Caio entrou no Secret Story 10 e já recebeu uma missão secreta! Saiba tudo

Norberto entrou e já recebeu um desafio intenso! Veja as imagens
Norberto entrou e já recebeu um desafio intenso! Veja as imagens

Há um artista de Beatbox na Casa. Vem do Brasil e já privou com as maiores estrelas do País (e do mundo)

Há um artista de Beatbox na Casa. Vem do Brasil e já privou com as maiores estrelas do País (e do mundo)

«Sou sempre a mais bonita»: Conheça Sara, a bailarina do Secret Story 10
«Sou sempre a mais bonita»: Conheça Sara, a bailarina do Secret Story 10

Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão»

Secret Story: Bruna Gomes de boca aberta com segredo bombástico: «Fui operado ao pénis no dia apagão»

Cristina Ferreira partilha novidades incríveis: «Esta semana vai ser diferente de tudo o que já viu até hoje»
Cristina Ferreira partilha novidades incríveis: «Esta semana vai ser diferente de tudo o que já viu até hoje»

No confessionário, Liliana revela o seu segredo e tem a ver com o de um ex-concorrente!
No confessionário, Liliana revela o seu segredo e tem a ver com o de um ex-concorrente!

Há um segredo que deixou o estúdio inteiro a rir: «Fui operado ao pénis no dia do apagão»
Há um segredo que deixou o estúdio inteiro a rir: «Fui operado ao pénis no dia do apagão»

«Fui atacado por uma gaivota»: Tiago é um dos novos concorrentes do Secret Story 10
«Fui atacado por uma gaivota»: Tiago é um dos novos concorrentes do Secret Story 10

Casa do Secret Story esconde frases icónicas. E a "presença" da nossa "Vera Saramaga" não podia faltar

Casa do Secret Story esconde frases icónicas. E a "presença" da nossa "Vera Saramaga" não podia faltar

A reação imperdível de Liliana ao ver o marido entrar no Secret Story 10
A reação imperdível de Liliana ao ver o marido entrar no Secret Story 10

Diana Dora é a picheleira do Secret Story 10! Saiba que profissão é esta
Diana Dora é a picheleira do Secret Story 10! Saiba que profissão é esta

Acabaram de se conhecer e já há química? Veja a entrada de Ana e Ricardo João
Acabaram de se conhecer e já há química? Veja a entrada de Ana e Ricardo João

Simplicidade e sofisticação: Cristina Ferreira brilha na gala de estreia do Secret Story

Simplicidade e sofisticação: Cristina Ferreira brilha na gala de estreia do Secret Story

Mulher no Norte, com profissão de homens: Chegou a Picheleira do Secret Story. O que é? Nós explicamos

Mulher no Norte, com profissão de homens: Chegou a Picheleira do Secret Story. O que é? Nós explicamos

Conheça Ana, a Gerontóloga desta edição do Secret Story 9
Conheça Ana, a Gerontóloga desta edição do Secret Story 9

Ricardo João afirma ser bonito e que «sempre foi uma luta»: Conheça o novo concorrente
Ricardo João afirma ser bonito e que «sempre foi uma luta»: Conheça o novo concorrente

Um segredo inacreditável! Conheça mais segredos do Secret Story 10
Um segredo inacreditável! Conheça mais segredos do Secret Story 10

Na cor da paz: Cristina Ferreira mais elegante do que nunca na estreia do Secret Story 10

Na cor da paz: Cristina Ferreira mais elegante do que nunca na estreia do Secret Story 10

«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta

Conheça todos os segredos desta décima edição do Secret Story.

Está no ar a décima edição do Secret Story - Casa dos Segredos e com ela chegam revelações inesperadas e segredos bombásticos. 

Na gala de estreia ficámos a conhecer a lista completa de segredos, que agora deixamos aqui: 

Mudei de sexo

Nasci com um dente no nariz

A minha namorada está na casa - Diogo

Namoro há 5 anos com um dos concorrentes da casa - Eva

Fui atropelado pelo metro

Um concorrente da casa partiu-me o coração - Catarina

Fui abandonado pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu

Sou agente secreto do público – João e Hugo

A minha mulher está na casa - Ricky

32.411 pessoas permitiram a minha entrada no Secret Story – Luzia

Fugi da Guerra

Ganhei um prémio no festival internacional de Cannes

Fui operado ao pénis no dia do apagão

À noite trabalho em lingerie

Mudei a cor dos meus olhos numa operação de risco

Representei a seleção nacional de futebol

O pai da minha filha está na casa – Liliana

Tive de reaprender a andar

Isto acontece numa gala de estreia de cortar a respiração, onde ficámos a conhecer todos os concorrentes desta nova edição, num enredo que nos promete prender ao ecrã do princípio ao fim. 

Cristina Ferreira está aos comandos desta edição, que será mais do que especial. Isto porque dez edições de Secret Story são uma história. Um percurso. Uma viagem. E é com esse legado que nasce esta edição — numa Casa completamente renovada, reinventada de raiz após uma profunda transformação.

Depois das obras, a Casa renasceu. É nova, surpreendente e irreconhecível. Transformou-se num verdadeiro mapa vivo, onde cada divisão é um destino, cada espaço uma experiência e cada detalhe convida à descoberta.

Mas esta não é apenas uma casa temática… esta casa observa, escuta, reage e interfere. As paredes têm ouvidos. Uma orelha sussurra. Mãos surgem com mensagens.

Uma cúpula mágica ajuda a revelar segredos. Um túnel abre pistas vindas de outra dimensão.

Aqui, os concorrentes não competem apenas entre si — competem com a própria Casa, um espaço novo que testa limites, provoca emoções e guarda mistérios.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos si e veja as imagens da casa mais vigiada, secreta e inovadora do País. Veja ainda a galeria de todos os concorrentes desta edição. 

