«Fui atropelado pelo metro»: Todos os segredos do Secret Story que nos deixaram de boca aberta

Está no ar a décima edição do Secret Story - Casa dos Segredos e com ela chegam revelações inesperadas e segredos bombásticos.

Na gala de estreia ficámos a conhecer a lista completa de segredos, que agora deixamos aqui:

Mudei de sexo

Nasci com um dente no nariz

A minha namorada está na casa - Diogo

Namoro há 5 anos com um dos concorrentes da casa - Eva

Fui atropelado pelo metro

Um concorrente da casa partiu-me o coração - Catarina

Fui abandonado pelo meu pai no dia em que a minha mãe morreu

Sou agente secreto do público – João e Hugo

A minha mulher está na casa - Ricky

32.411 pessoas permitiram a minha entrada no Secret Story – Luzia

Fugi da Guerra

Ganhei um prémio no festival internacional de Cannes

Fui operado ao pénis no dia do apagão

À noite trabalho em lingerie

Mudei a cor dos meus olhos numa operação de risco

Representei a seleção nacional de futebol

O pai da minha filha está na casa – Liliana

Tive de reaprender a andar

Isto acontece numa gala de estreia de cortar a respiração, onde ficámos a conhecer todos os concorrentes desta nova edição, num enredo que nos promete prender ao ecrã do princípio ao fim.

Cristina Ferreira está aos comandos desta edição, que será mais do que especial. Isto porque dez edições de Secret Story são uma história. Um percurso. Uma viagem. E é com esse legado que nasce esta edição — numa Casa completamente renovada, reinventada de raiz após uma profunda transformação.



Depois das obras, a Casa renasceu. É nova, surpreendente e irreconhecível. Transformou-se num verdadeiro mapa vivo, onde cada divisão é um destino, cada espaço uma experiência e cada detalhe convida à descoberta.



Mas esta não é apenas uma casa temática… esta casa observa, escuta, reage e interfere. As paredes têm ouvidos. Uma orelha sussurra. Mãos surgem com mensagens.

Uma cúpula mágica ajuda a revelar segredos. Um túnel abre pistas vindas de outra dimensão.



Aqui, os concorrentes não competem apenas entre si — competem com a própria Casa, um espaço novo que testa limites, provoca emoções e guarda mistérios.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos si e veja as imagens da casa mais vigiada, secreta e inovadora do País. Veja ainda a galeria de todos os concorrentes desta edição.