Cristina Ferreira não consegue largar esta série: Descubra o drama que a conquistou

Cristina Ferreira surpreendeu os seguidores com uma reflexão profunda sobre a diferença entre a sua imagem pública e a vida longe das câmaras. Num post em formato carrossel, partilhado este domingo, 8 de fevereiro, a apresentadora abriu o coração e deixou uma mensagem inspiradora sobre os desafios de conciliar a exposição mediática com a vida pessoal.

O carrossel incluía várias imagens, mas chamou especial atenção a fotografia que revela a série que tem acompanhado: Bridgerton.

A série que conquistou Cristina: Bridgerton

Bridgerton é uma série de época produzida pela Netflix, que se passa na alta sociedade londrina durante a Regência Inglesa. A história acompanha os romances, escândalos e intrigas das famílias mais influentes da época, combinando drama, romance e humor numa narrativa envolvente que conquistou público em todo o mundo. Com figurinos luxuosos, festas glamorosas e personagens carismáticos, a série tornou-se um verdadeiro fenómeno cultural.