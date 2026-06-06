«Fez sem eu saber»: Cristina Ferreira mostra surpresa da mãe na festa de aniversário do filho

O filho de Cristina Ferreira, Tiago, celebrou esta quinta-feira, 4 de junho, o seu 18.º aniversário, uma data marcante que assinala a entrada na idade adulta. Nas redes sociais, Cristina Ferreira partilhou algumas imagens da celebração e revelou uma surpresa muito especial da mãe.

«Não há nada mais bonito que ver um filho a crescer», começou por referir na legenda de uma fotografia do bolo de aniversário. Num segundo post de Instagram, a apresentadora mostrou ainda vários momentos da festa, que reuniu familiares e amigos próximos para celebrar a ocasião.

Além da emoção de ver o filho atingir a maioridade, Cristina Ferreira revelou um detalhe inesperado sobre a organização da festa de aniversário de Tiago: «Sempre foi a minha mãe a organizar as festas de aniversário. As minhas, as do Tiago, no fundo as de todos», começou por contar.

Desta vez, a organização esteve a cargo da equipa responsável pelo evento, mas Cristina Ferreira revelou que a mãe não conseguiu ficar completamente afastada dos preparativos. Conhecida pelo famoso arroz doce que prepara para as reuniões familiares, a matriarca da família decidiu surpreender todos.

«Só lhes disse que não valia a pena fazerem arroz doce, toda a gente ia dizer que o da minha mãe era melhor. E o que é que ela fez sem eu saber? Fez travessas de arroz doce e levou», contou Cristina, mostrando depois nos stories a dita sobremesa, feita pela mãe.

A apresentadora aproveitou ainda para agradecer à equipa responsável pela festa, destacando o carinho e dedicação colocados em cada detalhe da celebração. As partilhas rapidamente reuniram milhares de reações dos seguidores, que deixaram mensagens de parabéns ao jovem e elogiaram a cumplicidade entre mãe e filho.