«Fez sem eu saber»: Cristina Ferreira mostra surpresa da mãe na festa de aniversário do filho

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

01:21
Caos na casa! Pedro Jorge rasga mexerico de Liliana e abandona sala: «Queres estragar a minha relação» - Big Brother
05:01

Caos na casa! Pedro Jorge rasga mexerico de Liliana e abandona sala: «Queres estragar a minha relação»

00:32
Em lágrimas no confessionário, Marisa Susana atira: «Eu não levo as pessoas ao limite, cabe a cada um…» - Big Brother
04:03

Em lágrimas no confessionário, Marisa Susana atira: «Eu não levo as pessoas ao limite, cabe a cada um…»

00:22
Liliana já sabe da alegada traição de Afonso? Frase da concorrente gera dúvidas: «Pensa no que fizeste» - Big Brother
04:59

Liliana já sabe da alegada traição de Afonso? Frase da concorrente gera dúvidas: «Pensa no que fizeste»

00:06
Marta Cardoso falha Extra e esta cara conhecida substitui: «Hoje vim dar o ar da minha graça» - Big Brother
01:18

Marta Cardoso falha Extra e esta cara conhecida substitui: «Hoje vim dar o ar da minha graça»

23:27
Pedro é agora o tema de Sara e Marisa Susana: «Esta foi das piores semanas que teve aqui dentro» - Big Brother
08:38

Pedro é agora o tema de Sara e Marisa Susana: «Esta foi das piores semanas que teve aqui dentro»

23:16
Marisa Susana explica o que sente em relação a Bruno e Sara atira: «Já só estão em modo defesa» - Big Brother
11:57

Marisa Susana explica o que sente em relação a Bruno e Sara atira: «Já só estão em modo defesa»

23:02
Sara e Marisa Susana têm longa conversa e esta última garante: «Eu não me vou calar» - Big Brother
07:39

Sara e Marisa Susana têm longa conversa e esta última garante: «Eu não me vou calar»

22:49
Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento» - Big Brother
05:50

Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento»

22:40
Sara desabafa com Marisa Susana sobre João Ricardo: «Aqui não me consigo apaixonar» - Big Brother
01:29

Sara desabafa com Marisa Susana sobre João Ricardo: «Aqui não me consigo apaixonar»

22:29
Hilariante. Antagonistas fazem o apelo ao voto dos nomeados e o momento é chorar a rir - Big Brother
05:12

Hilariante. Antagonistas fazem o apelo ao voto dos nomeados e o momento é chorar a rir

22:22
Marisa Susana faz graves acusações contra Flávia e envolvem Pedro Jorge: «Estás solteira...» - Big Brother
03:05

Marisa Susana faz graves acusações contra Flávia e envolvem Pedro Jorge: «Estás solteira...»

22:20
De lágrimas nos olhos e de voz trémula, Marisa Susana atribui a flor da tristeza a João Ricardo - Big Brother
07:02

De lágrimas nos olhos e de voz trémula, Marisa Susana atribui a flor da tristeza a João Ricardo

22:13
Aliança quebrada. Liliana acusa Marisa Susana de ser uma desilusão - Big Brother
04:38

Aliança quebrada. Liliana acusa Marisa Susana de ser uma desilusão

22:07
«Não vales nada»: Pedro Jorge provoca Flávia e Liliana e a confusão instala-se - Big Brother
03:35

«Não vales nada»: Pedro Jorge provoca Flávia e Liliana e a confusão instala-se

22:04
Liliana no centro dos elogios. Depois de ter recebido mais uma flor mostra-se agradecida a estes concorrentes - Big Brother
03:33

Liliana no centro dos elogios. Depois de ter recebido mais uma flor mostra-se agradecida a estes concorrentes

22:00
Flávia declara-se a Liliana e assume que a colega foi uma grande surpresa para si - Big Brother
04:15

Flávia declara-se a Liliana e assume que a colega foi uma grande surpresa para si

21:54
Tenso. Bruno recusa-se a ir à festa e a discussão com Sara sobe de tom - Big Brother
01:51

Tenso. Bruno recusa-se a ir à festa e a discussão com Sara sobe de tom

20:47
Afonso assume a cozinha e os colegas ficam todos em choque. Leandro não hesita em lançar farpas certeiras - Big Brother
03:40

Afonso assume a cozinha e os colegas ficam todos em choque. Leandro não hesita em lançar farpas certeiras

20:00
Marisa Susana personaliza uma camisola com "efeitos especiais" e a reação de Liliana é de chorar a rir - Big Brother
02:26

Marisa Susana personaliza uma camisola com "efeitos especiais" e a reação de Liliana é de chorar a rir

19:49
A ferver. Liliana e Pedro Jorge "perdem a cabeça" e a discussão sobe de tom - Big Brother
02:55

A ferver. Liliana e Pedro Jorge "perdem a cabeça" e a discussão sobe de tom

19:44
Picardia matinal. Leandro lança farpas e João Ricardo garante: «Não vim para aqui para lavar louça» - Big Brother
05:06

Picardia matinal. Leandro lança farpas e João Ricardo garante: «Não vim para aqui para lavar louça»

19:36
De rastos. Marisa Susana recusa-se a ir à festa e acaba a noite sozinha e em lágrimas - Big Brother
05:44

De rastos. Marisa Susana recusa-se a ir à festa e acaba a noite sozinha e em lágrimas

19:28
«Quem é que se destacou pela positiva?»: Assalto à despensa gera discórdia - Big Brother
08:42

«Quem é que se destacou pela positiva?»: Assalto à despensa gera discórdia

19:13
Situação de Marisa Susana e João Ricardo é o foco na casa e Pedro Jorge tem opinião controversa - Big Brother
04:04

Situação de Marisa Susana e João Ricardo é o foco na casa e Pedro Jorge tem opinião controversa

18:52
Discussão ao rubro. "Mexericos" voltam a dar que falar e Liliana, Pedro Jorge e Leandro lavam roupa suja - Big Brother
04:57

Discussão ao rubro. "Mexericos" voltam a dar que falar e Liliana, Pedro Jorge e Leandro lavam roupa suja

Acompanhe ao minuto

«Fez sem eu saber»: Cristina Ferreira mostra surpresa da mãe na festa de aniversário do filho

«Fez sem eu saber»: Cristina Ferreira mostra surpresa da mãe na festa de aniversário do filho - Big Brother

A apresentadora mostrou uma surpresa muito especial preparada pela mãe, na festa do filho.

O filho de Cristina Ferreira, Tiago, celebrou esta quinta-feira, 4 de junho, o seu 18.º aniversário, uma data marcante que assinala a entrada na idade adulta. Nas redes sociais, Cristina Ferreira partilhou algumas imagens da celebração e revelou uma surpresa muito especial da mãe. 

«Não há nada mais bonito que ver um filho a crescer», começou por referir na legenda de uma fotografia do bolo de aniversário. Num segundo post de Instagram, a apresentadora mostrou ainda vários momentos da festa, que reuniu familiares e amigos próximos para celebrar a ocasião.

 

Além da emoção de ver o filho atingir a maioridade, Cristina Ferreira revelou um detalhe inesperado sobre a organização da festa de aniversário de Tiago: «Sempre foi a minha mãe a organizar as festas de aniversário. As minhas, as do Tiago, no fundo as de todos», começou por contar.

Desta vez, a organização esteve a cargo da equipa responsável pelo evento, mas Cristina Ferreira revelou que a mãe não conseguiu ficar completamente afastada dos preparativos. Conhecida pelo famoso arroz doce que prepara para as reuniões familiares, a matriarca da família decidiu surpreender todos.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

 

«Só lhes disse que não valia a pena fazerem arroz doce, toda a gente ia dizer que o da minha mãe era melhor. E o que é que ela fez sem eu saber? Fez travessas de arroz doce e levou», contou Cristina, mostrando depois nos stories a dita sobremesa, feita pela mãe. 

A apresentadora aproveitou ainda para agradecer à equipa responsável pela festa, destacando o carinho e dedicação colocados em cada detalhe da celebração. As partilhas rapidamente reuniram milhares de reações dos seguidores, que deixaram mensagens de parabéns ao jovem e elogiaram a cumplicidade entre mãe e filho.

Percorra a galeria e veja todas esta e todas fotografias da festa de Tiago. 

Relacionados

Cristina Ferreira celebra os 18 anos do filho! Veja as melhores imagens da festa de aniversário

«Não há nada mais bonito que o ver a crescer»: Filho de Cristina Ferreira celebra 18 anos. E há imagens
Temas: Cristina Ferreira Supresa Mãe Festa Filho

Fora da Casa

Marie apaga fotografia polémica, que afinal terá outro significado. Muito mais sério e preocupante

Marie apaga fotografia polémica, que afinal terá outro significado. Muito mais sério e preocupante

Há 1 min
Carolina Pinto partilha momento hilariante da filha. Mas é a reação de Marco Costa que chama a atenção

Carolina Pinto partilha momento hilariante da filha. Mas é a reação de Marco Costa que chama a atenção

Há 35 min
Ficou na história dos mais polémicos e mulherengos dos realities. Agora casou numa cerimónia de sonho

Ficou na história dos mais polémicos e mulherengos dos realities. Agora casou numa cerimónia de sonho

Há 1h e 39min
Casamento de Bruno Savate: Dos looks dos noivos e ex-concorrentes à comida. Todas as imagens aqui

Casamento de Bruno Savate: Dos looks dos noivos e ex-concorrentes à comida. Todas as imagens aqui

Há 1h e 55min
Cristina Ferreira celebra os 18 anos do filho! Veja as melhores imagens da festa de aniversário

Cristina Ferreira celebra os 18 anos do filho! Veja as melhores imagens da festa de aniversário

Ontem às 22:00
Cristina Ferreira mostra momentos especiais da festa do filho. Veja as fotografias da celebração dos 18 anos

Cristina Ferreira mostra momentos especiais da festa do filho. Veja as fotografias da celebração dos 18 anos

Ontem às 22:00
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Cristina Ferreira mostra momentos especiais da festa do filho. Veja as fotografias da celebração dos 18 anos

Cristina Ferreira mostra momentos especiais da festa do filho. Veja as fotografias da celebração dos 18 anos

Ontem às 22:00
Cristina Ferreira celebra os 18 anos do filho! Veja as melhores imagens da festa de aniversário

Cristina Ferreira celebra os 18 anos do filho! Veja as melhores imagens da festa de aniversário

Ontem às 22:00
Marta Cardoso falha Extra e esta cara conhecida substitui: «Hoje vim dar o ar da minha graça»
01:18

Marta Cardoso falha Extra e esta cara conhecida substitui: «Hoje vim dar o ar da minha graça»

Hoje às 00:06
Jéssica vive horas de muito glamour e luxo após conquistar o segundo lugar no Secret Story 10. E estas são as imagens

Jéssica vive horas de muito glamour e luxo após conquistar o segundo lugar no Secret Story 10. E estas são as imagens

26 abr, 19:35
«Fez sem eu saber»: Cristina Ferreira mostra surpresa da mãe na festa de aniversário do filho

«Fez sem eu saber»: Cristina Ferreira mostra surpresa da mãe na festa de aniversário do filho

Há 2h e 47min
Ver Mais

Notícias

Marie apagou a fotografia polémica, que afinal terá outro significado. Muito mais sério e preocupante

Marie apagou a fotografia polémica, que afinal terá outro significado. Muito mais sério e preocupante

Agora
Carolina Pinto partilha momento hilariante da filha. Mas é a reação de Marco Costa que chama a atenção

Carolina Pinto partilha momento hilariante da filha. Mas é a reação de Marco Costa que chama a atenção

Há 35 min
Ficou na história dos mais polémicos e mulherengos dos realities. Agora casou numa cerimónia de sonho

Ficou na história dos mais polémicos e mulherengos dos realities. Agora casou numa cerimónia de sonho

Há 1h e 39min
«Fez sem eu saber»: Cristina Ferreira mostra surpresa da mãe na festa de aniversário do filho

«Fez sem eu saber»: Cristina Ferreira mostra surpresa da mãe na festa de aniversário do filho

Há 2h e 47min
Cristina Ferreira celebra os 18 anos do filho! Veja as melhores imagens da festa de aniversário

Cristina Ferreira celebra os 18 anos do filho! Veja as melhores imagens da festa de aniversário

Ontem às 22:00
Ver Mais Notícias

Opinião

«Coitadinho (...) Ressabiado» Marcia Soares comenta postura do amigo João Ricardo

«Coitadinho (...) Ressabiado» Marcia Soares comenta postura do amigo João Ricardo

3 jun, 17:41
Toda a verdade! Jéssica Vieira e Marcelo Palma quebram o silêncio sobre misteriosas chaves que levantaram rumores

Toda a verdade! Jéssica Vieira e Marcelo Palma quebram o silêncio sobre misteriosas chaves que levantaram rumores

2 jun, 19:53
Aborto espontâneo de Miranda volta a ser tema. Marcelo Palma é implacável: «Fico triste. Não devia ter ido falar disto»

Aborto espontâneo de Miranda volta a ser tema. Marcelo Palma é implacável: «Fico triste. Não devia ter ido falar disto»

2 jun, 19:22
«Já sofri na pele as mentiras da Catarina»: Marcelo Palma 'ataca' Miranda

«Já sofri na pele as mentiras da Catarina»: Marcelo Palma 'ataca' Miranda

2 jun, 19:22
Marcelo Palma revela: «Eu vi as mensagens (do Afonso). Mas há uma coisa na gala que descredebilizou a Catarina»

Marcelo Palma revela: «Eu vi as mensagens (do Afonso). Mas há uma coisa na gala que descredebilizou a Catarina»

2 jun, 19:16
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre
05:38

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre

29 mai, 22:08
Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"
02:18

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

26 mai, 01:29
Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco
02:25

Conheça o leque de nomeados. Descubra quem são os quatro concorrentes em risco

25 mai, 22:29
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
00:28

As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda

25 mai, 09:53
Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»
02:03

Imagens exclusivas! Liliana e Nufla pegam-se como nunca as viu: «Cambada de interesseiras»

24 mai, 22:10
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento»
05:50

Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento»

Ontem às 22:49
Sara desabafa com Marisa Susana sobre João Ricardo: «Aqui não me consigo apaixonar»
01:29

Sara desabafa com Marisa Susana sobre João Ricardo: «Aqui não me consigo apaixonar»

Ontem às 22:40
Hilariante. Antagonistas fazem o apelo ao voto dos nomeados e o momento é chorar a rir
05:12

Hilariante. Antagonistas fazem o apelo ao voto dos nomeados e o momento é chorar a rir

Ontem às 22:29
Marisa Susana faz graves acusações contra Flávia e envolvem Pedro Jorge: «Estás solteira...»
03:05

Marisa Susana faz graves acusações contra Flávia e envolvem Pedro Jorge: «Estás solteira...»

Ontem às 22:22
De lágrimas nos olhos e de voz trémula, Marisa Susana atribui a flor da tristeza a João Ricardo
07:02

De lágrimas nos olhos e de voz trémula, Marisa Susana atribui a flor da tristeza a João Ricardo

Ontem às 22:20
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Nucha recebe triste notícia: "Nunca imaginei que pudesse sentir uma dor tão devastadora"

Nucha recebe triste notícia: "Nunca imaginei que pudesse sentir uma dor tão devastadora"

Há 13 min
Foi dia de casamento para Noélia Pereira!

Foi dia de casamento para Noélia Pereira!

Hoje às 08:28
Casamento de Bruno Savate: noivos levam convidados à loucura com dança!

Casamento de Bruno Savate: noivos levam convidados à loucura com dança!

Ontem às 21:23
Jéssica Vieira lança-se como cantora... e já pode ouvir um excerto do tema de estreia!

Jéssica Vieira lança-se como cantora... e já pode ouvir um excerto do tema de estreia!

Ontem às 21:00
Casamento de Bruno Savate: não vai acreditar em como o noivo entrou no enlace!

Casamento de Bruno Savate: não vai acreditar em como o noivo entrou no enlace!

Ontem às 20:29
Ver Mais Outros Sites